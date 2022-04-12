سيلسيوس تعلن أن التحويلات من المستثمرين المعتمدين في الولايات المتحدة فقط ستكون قادرة على ربح المكافآت

تام شمس - الثلاثاء 12 أبريل 2022 11:55 مساءً - أعلنت شركة سيلسيوس نتورك لإقراض العملات المشفرة أنها ستطلق حل حفظ للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة استجابةً للمناقشات مع الجهات التنظيمية المحلية.

ففي إعلان يوم الاثنين، قالت سيلسيوس أن منتج Earn الخاص بها، والذي يسمح للمستخدمين بجني الفائدة على العملات المشفرة، لن يكون متاحًا للمقيمين في الولايات المتحدة الذين يقومون بالتحويلات بدءًا من يوم الجمعة. ووفقًا للشركة، فإن أي عملات يتم تحويلها إلى حسابات كسب الفوائد قبل يوم الجمعة "ستستمر في كسب المكافآت"، ولكن "التحويلات الجديدة التي يقوم بها مستثمرون غير معتمدين في الولايات المتحدة" ستُحفظ في حسابات حفظ.

لن يتمكن سوى "المستثمرون المعتمدون المعتمدون" في الولايات المتحدة من إضافة عملات إلى حسابات Earn الخاصة بها، بينما لن يتأثر المستخدمون خارج الدولة. وقالت سيليسيوس إن التغييرات التي طرأت على منتجاتها كانت نتيجة "المناقشات الجارية مع المنظمين في الولايات المتحدة". في عام ٢٠٢١، تقدمت بعض الجهات التنظيمية على مستوى الدولة بإصدار أوامر الإيقاف والكف ضد المنصة بزعم تقديم أوراق مالية غير مرخصة مع حسابات أرباحها.

حيث قال أليكس ماشينكسي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سيلسيوس: "تمر صناعتنا بتحول نموذجي". "تماشيًا مع الإرشادات التنظيمية الأخيرة، ستكون هناك تغييرات على الطريقة التي سيعمل بها منتج Earn للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة."

كانت حسابات Earn من سيلسيوس موضوع جلسة استماع أعلنها مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس في سبتمبر ٢٠٢١، بالإضافة إلى أمر الإيقاف والكف من مكتب نيو جيرسي للأوراق المالية المتعلق بـ "بيع الأوراق المالية غير المسجلة". إذا تحركت الجهات التنظيمية على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي قدمًا في إجراءات الإنفاذ ضد منصة الإقراض، فمن المحتمل أن تتأثر سيلسيوس نتورك وشركاتها التابعة سيلسيوس نتورك ليمتد وسيلسيوس يو إس هولدينغز وسيلسيوس ليندينغ.

ووفقًا للمنصة، تمتلك سيلسيوس ما يقرب من ٢٣ مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من ١ أبريل ودفعت أكثر من ٩١٢ مليون دولار من العائدات والمكافآت منذ عام ٢٠١٨. تصل أسعار منتج الشركة المُقرض الذي يحقق أرباحًا إلى ١٨,٦٣٪ من العائدات السنوية للعملات المشفرة، مع عوائد ٧,١٪ على العديد من العملات المستقرة.