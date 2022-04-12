سعر شيبا إينو يرتفع بنسبة ٣٥٪ في يوم واحد حيث قامت روبنهود بإدراج SHIB للتداول

تام شمس - الثلاثاء 12 أبريل 2022 11:55 مساءً - ارتفعت أسعار شيبا إينو (SHIB) يوم ١٢ أبريل عند ظهور التوكن لأول مرة في روبنهود، وهي منصة تداول بدون عمولة مقرها الولايات المتحدة.

حيث ارتفع سعر SHIB بأكثر من ٣٥٪ إلى ٠,٠٠٠٠٣، وهو أعلى مستوى له في شهرين تقريبًا، قبل أن يتقلص بعض المكاسب. ومع ذلك، كان SHIB لا يزال في طريقه لتسجيل أفضل أداء يومي له منذ ٦ فبراير عندما ارتفع بنحو ٢٧٪.

مخطط السعر اليومي لزوج SHIB مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

عائدات عملات مشفرة قوية تسبق إدراج SHIB

ظهرت روبنهود كوسيلة للانتقال للمستثمرين كل يوم منذ بداية الجائحة في مارس ٢٠٢٠. في العام الماضي، أضافت شركة وساطة للأفراد ١٠ ملايين حساب ممول إلى منصتها، مع أكثر من نصف عمليات الاشتراك الجديدة من مستثمرين لأول مرة.

ومع ذلك، فقد سجلت خسارة صافية قدرها ٤٢٣ مليون دولار في أرباح الربع الأخير من عام ٢٠٢١، مشيرةً إلى أن مصدر إيراداتها الرئيسي (مدفوعات تدفق الطلبات) حقق ٢٦٣ مليون دولار مقارنةً بـ ٢٦٧ مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عائدات تداول العملات المشفرة بأكثر من ٣٠٠٪ في نفس الفترة، مما وضع روبنهود في طريقها لتقديم المزيد من الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة في عام ٢٠٢٢، بما في ذلك المحفظة وإضافة المزيد من العملات الرقمية وتوكنات الميم إلى منصة الوساطة الخاصة بها.

حيث قال ديفيد غوخستين، مؤسس غوخستين ميديا، إن إضافة SHIB إلى روبنهود يعد "أمرًا رائعًا" لمجال العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن العملة المشفرة يمكن أن تساعد في جذب المزيد من المستخدمين إلى عملات أخرى مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) .

ما هي الخطوة التالية لشيبا إينو؟

الأحداث التي أدت إلى الارتفاع الهائل في حركة شيبا إينو خلال اليوم تتضمن أيضًا فترة من التراكم القوي، حسبما تظهر البيانات من إنتو ذا بلوك.كما أشارت منصة التحليلات إلى أن العنوان الذي يحمل SHIB لأكثر من عام أدى إلى زيادة رصيده في الثلاثين يومًا الماضية. ونتيجة لذلك، فإن هؤلاء "المخادعين" الآن يسيطرون على ٢,٨٢٪ من صافي إمداد SHIB المتداول.

ولكن من الناحية الفنية، لا تزال شيبا إينو تواجه تهديدات من نمط استمرارها الهبوطي السائد.

والجدير بالذكر أن SHIB كان يوطد داخل ما يسمى بالمثلث المتماثل منذ أواخر ديسمبر ٢٠٢١. وقد شكل هذا النمط بعد انخفاضه بنسبة ٧٠٪ تقريبًا من أعلى مستوى له في أكتوبر ٢٠٢١ عند ٠,٠٠٠٠٨٨٩٤ دولار.

كقاعدة عامة فنية للتداول، يجب أن يخترق SHIB الآن ما دون مثلثه لاستئناف اتجاهه الهبوطي.

مخطط السعر اليومي لزوج SHIB مقابل الدولار يتميز بنمط "المثلث المتماثل". المصدر: تريدينغ فيو

إذا انخفض SHIB أسفل خط الاتجاه السفلي للمثلث، فسيكون هدفه الهبوطي التالي بطول مساوٍ للمسافة القصوى بين خط الاتجاه العلوي والسفلي للنمط، عند القياس من نقطة الاختراق.

ويضع هذا السيناريو الهبوطي هدف شيبا إينو أدنى من ٠,٠٠٠٠١٢٠٠ دولار، بانخفاض يزيد عن ٥٠٪ عن سعر ١٢ أبريل.

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