وايت ستار كابيتال تجمع ١٢٠ مليون دولار لصندوق استثمار ويب ٣ مدعوم من يوبيسوفت

تام شمس - الثلاثاء 12 أبريل 2022 08:41 صباحاً - حصلت شركة رأس المال الاستثماري التكنولوجي وايت ستار كابيتال على تمويل بقيمة ١٢٠ مليون دولار لصندوق الأصول الرقمية الثاني (DAF II) للاستثمار في شبكات العملات المشفرة وأعمال بلوكتشين وويب ٣ في المرحلة المبكرة.

يدعم الصندوق بشكل أساسي شركة يوبيسوفت العملاقة لنشر الألعاب، وسوف يركز بشكل خاص على التمويل اللامركزي (DeFi) والألعاب. ستستثمر ما يصل إلى ٧ ملايين دولار في كل من ٢٠-٢٥ شركة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

ويشير اهتمام الشركة المتزايد بالتكنولوجيا المستندة إلى التمويل اللامركزي وويب ٣ وبلوكتشين إلى أنها ستبدأ في دعم الشركات التي تستخدم أو تطور حلول ميتافيرس أيضًا. هذا من شأنه أن يجلبها إلى المجال الذي نحتت فيه أنيموكا براندز ركنًا أنيقًا لنفسها.

تشمل استثمارات وايت ستار السابقة من أول صندوق أصول رقمية لها في عام ٢٠٢٠ بروتوكول التمويل اللامركزي القائم على ستاكس، والبورصة اللامركزية (DEX) باراسواب، من بين أمور أخرى.

كما ساعدت أيضًا في دعم بيتكوين أوديسي يوم ١٠ مارس، وهي مبادرة لشركات الاستثمار لاستثمار ١٦٥ مليون دولار في الحلول المصممة لدفع تبني بيتكوين.

تشهد استثمارات الألعاب في ميتافيرس والتوكنات غير القابلة للإتلاف ارتفاعًا في وقت مبكر من هذا الأسبوع حيث يبحث المتداولون عن عوامل تشتيت الانتباه عن حركة الأسعار السلبية في أسواق العملات المشفرة. وقد انخفض سعر بيتكوين (BTC) بنسبة ٥,٦٢٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عند تداول أقل بقليل من ٤٠٠٠٠ دولار.