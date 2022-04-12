أنيموكا تدخل مجال ألعاب سباقات العملات المشفرة مع أحدث عملية استحواذ

تام شمس - الثلاثاء 12 أبريل 2022 08:41 صباحاً - أكملت شركة الألعاب ورأس المال الاستثماري أنيموكا براندز عملية استحواذها البارزة على إيدن غيمز وناشري غير.كلوب وسلسلة تيست درايف وألعاب السباقات الشهيرة الأخرى.

إيجن غيمز هي شركة مقرها فرنسا تأسست عام ١٩٩٨. وقد باعت شركة ألعاب السيارات ووسائل الإعلام حصتها البالغة ٩٦٪ في الشركة لشركة أنيموكا مقابل ١٥,٣ مليون دولار يوم ٧ أبريل.

مع الاستحواذ، تخطط أنيموكا لتعزيز نظامها البيئي ريف موتورسبوت (REVV) من خلال اتباع "نهج الميتافيرس أولًا" لعناوين الألعاب الجديدة والحالية، وذلك حسبما غرد رئيس شركة أنيموكا "يات سيو" يوم ١٢ أبريل.

كما تأمل الشركة في تقديم ألعاب سباقات جديدة قائمة على بلوكتشين. تمتلك إيدن غيمز شراكات في مجال صناعة السيارات مع أمثال بي إم دبليو وبوغاتي وبورشه وغيرها والتي من شأنها أن تساعد أنيموكا في بناء مجموعة أكثر قوة من الألعاب لعشاق ألعاب السباقات.

يتضمن نظام ريف موتورسبورت الإيكولوجي ألعاب السباق التي تحمل اسمًا على حل تحجيم إيثريوم بوليغون وموتو جي بي: إغنيشن وفورميولا إي: هاي فولتيدج وتورك دريفت. وجميع الألعاب قائمة على بلوكتشين وتدمج التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs).

من خلال إدخال منتجات التوكنات غير القابلة للإتلاف في الرياضة، ستتمكن أنيموكا من الاستفادة من معاملات ديلويت المقدرة بـ ٢ مليار دولار في التوكنات غير القابلة للإتلاف الرياضية في عام ٢٠٢٢.

حيث قال المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة أنيموكا براندز "بات سيو" في بيان صدر يوم ١١ أبريل إن عملية الاستحواذ "ستضيف قيمة إلى مجتمع REVV وميتافيرس السباق" من خلال أصولها العديدة في عالم السباقات.

تعد أنيموكا براندز واحدة من أكثر المستثمرين نشاطًا في مجالات التوكنات غير القابلة للإتلاف والميتافيرس. وتشمل مقتنياتها الأخرى ذا ساندبوكس (SAND) وأكسي إنفينيتي (AXS).