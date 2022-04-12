كوين بيز تخطط لزيادة الشفافية حول عمليات الإدراج المحتملة لعام ٢٠٢٢

تام شمس - الثلاثاء 12 أبريل 2022 06:48 صباحاً - أعلنت أكبر بورصة عملات مشفرة في أمريكا، كوين بيز، عن قائمة طويلة من التوكنات التي يمكن أن تدرجها في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ في محاولة لزيادة الشفافية.

وتتضمن مشاركة مدونة بتاريخ ١٢ أبريل من البورصة قائمة بالتوكنات قيد الدراسة، ولكنها تشير إلى أن التوكنات الأخرى قد تكون قيد الدراسة ولكن لم يتم ذكرها على وجه التحديد. من بين تلك الموجودة على الرادار الخاص بها يوجد ٤٥ توكن ERC-٢٠ على شبكة إيثريوم (ETH) وخمسة توكنات SPL على شبكة سولانا (SOL).

بعض التوكنات ذات القيمة السوقية الكبيرة نسبيًا هي باينانس يو إس دي (BUSD)، وهي ثالث أكبر عملة مستقرة في السوق، وواحدة من أكبر مشاريع داو بيت داو (BIT) التي تبلغ قيمتها السوقية ما يزيد قليلًا عن ١ مليار دولار في وقت كتابة المقالة وفقًا لبيانات كوين غيكو.

ذكرت البورصة أن نهجها الجديد تجاه إدراج التوكنات سيوفر أيضًا "أكبر قدر ممكن من تناسق المعلومات". تناسق المعلومات يعزز الكفاءة والإنصاف داخل السوق.

كما أنه يقلل من فرص حدوث سيناريو ضخ وتفريغ في يوم الإدراج حيث يمكن تخفيف جنون تداول الأفراد من خلال المعرفة المسبقة بالإدراج. وفي حين أنه أكثر شيوعًا في البورصات المركزية واللامركزية الأخرى، إلا أن كوين بيز كان لها نصيبها من حركة السعر على العملات التي تدرجها. ففي عام ٢٠٢٠، ضخت أو إم جي نتورك (OMG) ٢٠٠٪ في غضون ١٥ دقيقة من إدراجها في كوين بيز وتعطلت بعد لحظات.

تدرك مشاريع العملات المشفرة الاهتمام الذي يمكن أن يجلبه إدراج كوين بيز، أو حتى الاهتمام المحتمل الذي يمكن أن يجلبه المرء. ووفقًا لكوين غيكو، قام مشروع ترميز بيانات التمويل اللامركزي الصغير نسبيًا برسملة سوقية تبلغ ٣,٣ ملايين دولار، بيغ داتا بروتوكول (BDP)، بنشر تغريدة تقول فيها بإنه يسعده اليوم أن كوين غيكو كان يعطيه نظرة على احتمال إدراجه.

ومع ذلك، في حين أن زيادة الشفافية قد تكون نعمة للمستثمرين والمشاريع، يعتقد متداول العملات المشفرة المخضرم من حساب تويتر @١٢yearoldwithcc أن عمليات الإدراج المحتملة ينقصها الإقناع. حيث غرد الحساب اليوم بأن "كوين بيز في عصر التقلبات".

ربما لم يلاحظ المستثمرون الآخرون جهود الشفافية الجديدة لكوين بيز حتى الآن حيث يركز الكثيرون على نية البورصة لإنتاج سلسلة من ثلاثة أفلام حول مجموعة التوكنات غير القابلة للإتلاف من بورد إيب يخت كلوب (BAYC).

يشعر البعض في مجتمع العملات المشفرة بالحيرة من الصفقة التي تبلغ قيمتها ١٠٠٠٠ دولار والتي عرضت كوين بيز على حاملي BAYC حقوق استخدام قردهم في الأفلام، حتى أن البعض حذر من أنه لا ينبغي لهم قبولها.

وبشكل عام، لقد كان بالفعل أسبوعًا مضطربًا للبورصة حيث أطلقت خدمات التداول في الهند لأول مرة يوم ٨ أبريل، لكنها علقت فجأة خدمات أوامر الشراء تحت ضغط من منظمي خدمة الدفع المحلية يوم ١١ أبريل.