يونيسواب تُطلق جناح رأس المال الاستثماري لاستثمارات ويب ٣

تام شمس - الثلاثاء 12 أبريل 2022 05:41 صباحاً - أعلنت البورصة اللامركزية الشهيرة (DEX) يونيسواب عن تشكيل يونيسواب لابز فنتشرز (ULV)، وهو صندوق لرأس المال الاستثماري يركز على الاستثمار في شركات ومشاريع ويب ٣.

وستستثمر الشركة في أي مرحلة من مراحل التطوير في العديد من المشاريع أو التقنيات المتعلقة بويب ٣ والبنية التحتية وأدوات المطورين والتطبيقات التي تواجه المستهلك كمجالات اهتمام وفقًا للإعلان الصادر يوم الاثنين، ١١ أبريل.

استثمرت الشركة بالفعل في ١١ شركة وبروتوكولات ويب ٣، بما في ذلك سوق المال اللامركزي آيف، والمنظمة المستقلة اللامركزية (DAO) التي تقف وراء عملة داي المستقرة وميكر داو وبروتوكول تجسير بلوكتشين "لاير زيرو".

في الإعلان، أعربت يونيسواب عما تبحث عنه في مشاريع أخرى كانت مهتمة بتمويلها، لكنها لم تكشف عن أي مشاريع أخرى كانت تخطط للاستثمار فيها.

"نحن نركز أيضًا على الاستثمار في المشاريع التي تتوافق بشكل وثيق مع قيمنا: البناء على المدى الطويل والتعاون بشكل مفتوح مع المجتمعات، ووضع المستخدمين في المقام الأول."

في موضوع تويتر المصاحب للإعلان، شارك مؤسس يونيسواب "هايدن آدامز" أن ULV تخطط للمشاركة في حوكمة المشاريع التي تستثمر فيها، مضيفًا أنها تخطط للمشاركة في أنظمة الحوكمة الخاصة بآيف وكومباوند فاينانس وإيثريوم نيم سرفيس وميكرداو.

ولم يكن هناك أي ذكر لمبلغ رأس المال الذي كان تحت إدارة صندوق يونيسواب الاستثماري.