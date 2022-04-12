سعر بيتكوين يتراجع إلى ٣٩,٢ ألف دولار مما يعيد بيتكوين إلى منطقة "السوق الهابطة"

تام شمس - الثلاثاء 12 أبريل 2022 05:41 صباحاً - أخذ سوق العملات المشفرة منعطفًا نحو الأسوأ يوم ١١ أبريل بعد المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم، واحتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالعديد من أسعار الفائدة، والخوف من نقص الغذاء العالمي، مما أدى إلى ضعف واسع النطاق في الأسواق المالية العالمية.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن المضاربين على الانخفاض اخترقوا الخط الدفاعي للمضاربين على الصعود عند ٤٢٠٠٠ دولار في ساعات التداول المبكرة يوم الاثنين لإسقاط بيتكوين (BTC) إلى أدنى مستوى يومي عند ٣٩٢٠٠ دولار ويتوقع العديد من المحللين انخفاض الأسعار على المدى القصير.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

وإليكم نظرة على ما يقوله المحللون عن انخفاض يوم الاثنين وإذا ما كان على المتداولين توقع المزيد من الانخفاض خلال الأيام القادمة أم لا.

٤٠٠٠٠ دولار أو الهبوط

تم التنبؤ بالانخفاض إلى ما دون ٤٠٠٠٠ دولار من قبل محلل السوق مايكل فان دي بوب، الذي نشر المخطط البياني التالي يوم الأحد يسلط الضوء على الحركة القوية في بيتكوين، لكنه حذر أيضًا من أنها "عطلة نهاية الأسبوع وما زلنا بحاجة إلى كسر منطقة المقاومة هذه".

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تويتر

بعد الهبوط يوم الاثنين، نشر فان دي بوب تغريدة متابعة تتناول الرفض عند مستوى ٤٣٠٠٠ دولار وتقدم نظرة ثاقبة على المستوى الذي يجب مراقبته باعتباره الدعم التالي. ووفقًا للمتداول، فإن "المنطقة الخضراء" في نطاق يتراوح بين ٤٣٠٠٠ دولار و٤٤٠٠٠ دولار ستحتاج إلى أن تصبح دعمًا للحفاظ على أي زخم صعودي مزدهر.

هذا السوق الهابط "مختلف"

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تويتر

تم تقديم نظرة ثاقبة حول الارتباك الذي عانى منه العديد من متداولي العملات المشفرة خلال العام الماضي من قبل مستشار التمويل اللامركزي والمتداول باسم مستعار على تويتر "McKenna"، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي ينظر إلى حركة سعر بيتكوين منذ أبريل ٢٠٢١. حيث أوضح McKenna قائلًا إن "هذا كان أغرب سوق هابطة رأيته".

وقال McKenna:

"لا أعتقد أننا نرى ما يقل عن ٣٠٠٠٠ دولار، لذا فأنا أؤيد حركة السعر المتقلبة فقط في هذا النطاق الذي يعد بمثابة الجحيم أيضًا. فقط بحاجة إلى الأمور لتهدأ وتترك عملاتي البديلة تعمل".

تم التعبير عن نفس المشاعر من قبل محلل العملات المشفرة ومستخدم تويتر الذي يحمل الاسم المستعار "٣٦٠Trader"، والذي نشر المخطط البياني التالي الذي يسلط الضوء على نطاق التوحيد الذي يتم تداول بيتكوين فيه منذ نوفمبر الماضي.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تويتر

حيث قال ٣٦٠Trader،

"يستمر توحيد بيتكوين ... الرافعة المالية تحت السيطرة ... التعويم لا يزال يجف ... ولن يستمر هذا إلى الأبد. فقط قم بوضع ضمادة واستمر في الدفع".

أين تذهب بيتكوين من هنا؟

قدم فيليب سويفت، محلل الأسواق ومؤسس لوك إنتو بيتكوين، نظرة أخيرة حول مستقبل سعر بيتكوين، والذي نشر المخطط البياني التالي الذي يوضح رفض السعر الأخير من المتوسط ​​المتحرك على مدى عام (MA).

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تويتر

وفقًا لسويفت، فإن المتوسط ​​المتحرك على مدى عام واحد "كان بمثابة نقطة محورية للأسواق الهابطة مقابل المضاربين على الصعود طوال تاريخ بيتكوين."

حيث قال سويفت،

"لا يمكن أن نطلق عليه حقًا سوق صاعد حتى نعود بشكل مقنع إلى المتوسط ​​المتحرك على مدى عام واحد."

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٨٧٤ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤١,٤٪.

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