إبيك غيمز تجمع ٢ مليار دولار من سوني وليغو لتمويل خطط ميتافيرس

تام شمس - الاثنين 11 أبريل 2022 11:55 مساءً - أعلنت شركة إبيك غيمز، شركة نشر ألعاب الفيديو وراء لعبة فورتنايت الشهيرة لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب، عن جولة تمويل بقيمة ٢ مليار دولار مع خطط لتسريع رؤية الشركة لترك بصمتها في الميتافيرس. الصفقة، التي لا تزال خاضعة للموافقات التنظيمية العرفية، سترفع قيمة أسهم إبيك إلى ٣١,٥ مليار دولار.

تتضمن هذه الجولة استثمارًا بقيمة مليار دولار من المستثمر الحالي سوني غروب كوربوريشن ومن كيركبي، الشركة القابضة وراء ليغو غروب. كما استثمرت شركة سوني، الشركة التي تقف وراء وحدات تحكم بلاي ستيشن، ٢٠٠ مليون دولار في إبيك في أبريل ٢٠٢١.

وووفقًا لبيان، يخطط الشركاء الثلاثة للجمع بين الخبرات والتقنيات للتأثير على مستقبل الترفيه واللعب الرقمي من خلال تطوير مبادرات إنتاج افتراضي جديدة وتجارب رقمية للمعجبين في الرياضة والألعاب.

حيث صرح تيم سويني، الرئيس التنفيذي ومؤسس إبيك غيمز، أن هذا الاستثمار سوف يعمل على "إنشاء مساحات حيث يمكن للاعبين قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء، ويمكن للعلامات التجارية بناء تجارب إبداعية وغامرة ويمكن للمبدعين بناء مجتمع وتحقيق الازدهار".

تأتي زيادة رأس المال في أعقاب إعلان من قبل إبيك وليغو غروب للشراكة لجعل ميتافيرس "آمنًا وممتعًا للأطفال والعائلات." وهم يعتزمون بناء تزويد الأطفال بإمكانية الوصول إلى "الأدوات التي ستمكّنهم من أن يصبحوا مبدعين واثقين من أنفسهم" في مساحة رقمية إيجابية وصديقة للأسرة.

طورت إبيك غيمز أيضًا أنريل إنجين، وهي واحدة من أكبر المنصات المستخدمة لإنشاء الألعاب، وتنافس أمثال مايكروسوفت وفالف. وآخر تحديث لها، أنريل إنجين ٥، يسهل إنشاء ألعاب تعتمد على التوكنات غير القابلة للإتلاف أو ألعاب اللعب من أجل الكسب.