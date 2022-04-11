مستوى الدعم الرئيسي لسعر تيرا ينكسر بعد انخفاض أسبوعي بنسبة ٣٠٪ - فهل يوجد المزيد من الألم للونا في المستقبل؟

تام شمس - الاثنين 11 أبريل 2022 08:48 مساءً - انخفض سعر تيرا (LUNA) يوم ١١ أبريل حيث أدى التصحيح الأوسع عبر الأصول المشفرة إلى زيادة الشكوك المتعلقة بآلية حرق التوكنات.

أدت بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) إلى انخفاض في بقية سوق العملات المشفرة، حيث انخفض سعر لونا بأكثر من ٨٪ إلى ما يقرب من ٩١,٥٠ دولارًا، وحوالي ٣٠٪ من أعلى مستوى قياسي له عند ١٢٠ دولارًا، والذي تم تحديده يوم ٦ أبريل.

أدى الانخفاض الإجمالي إلى تحركات مماثلة في سوق الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى نواياه في رفع أسعار الفائدة وتقليص الميزانيات العمومية بشكل حاد للحد من ارتفاع التضخم.

حيث قال آرثر هايس، المؤسس المشارك لبورصة بيتميكس، يوم الإثنين إن ارتباط بيتكوين بأسهم التكنولوجيا يمكن أن يجعله يصل إلى ٣٠ ألف دولار بعد ذلك. بعبارة أخرى، فإن الارتباط الكبير بين لونا وبيتكوين حتى الآن هذا العام يعرضه لخطر المزيد من الانخفاض إذا لم يرتد سعر بيتكوين.

كانت العلاقة بين لونا وبيتكوين إيجابية إلى حد كبير في عام ٢٠٢٢. المصدر: تريدينغ فيو

كشفان مهمان

تعرضت لونا لاتهامات سلبية إضافية من اثنين على الأقل من سلاسل "الكشف" التي انتشرت على تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الموضوع الأول، الذي صاغه محلل بالاسم المستعار DeFi_Made_Here يوم ٧ أبريل، شكك في قدرة لونا على الحفاظ على ربط عملة تيرا الأصلية المستقرة، تيرا يو إس دي (UST) نظرًا لأنها غير مدعومة بأي أصل ملموس.

الموضوع الثاني، الذي نُشر يوم ٩ أبريل من قبل جاك نيولد، المحلل في كريبتو براغماتيست - نشرة التمويل اللامركزي الإخبارية، اتهم المؤسس المشارك لشركة تيرا "دو كوون" بتلقي جميع توكنات لونا التي من المفترض أن يتم "حرقها" لتحويلها إلى UST.

كما زعم أن لونا فاونديشن غارد، وهي منظمة غير ربحية تدعم نظام تيرا البيئي، تستخدم نسبة مئوية من إمدادات لونا المحترقة لشراء بيتكوين.

ودحض كوون المزاعم الواردة في رد من تغريدة إلى تغريدة على نييورلد، واصفا إياه بأنه "طُعم نقرات مختلق". أكد المحلل الذي يصف نفسه بأنه "سيد العملة المستقرة" أن تيرا تحرق توكنات لونا بنسبة ١:١ لصك توكنات UST الجديدة، والتي يمكن رؤيتها من خلال اختبار المبادلة على لوحة معلومات بروتوكول أنكور.

كما وصف خوسيه ماريا ماسيدو، رئيس منصة أبحاث العملات المشفرة "ديلفي ديجيتال"، موضوع نييولد بأنه "فظيع للغاية".

دعم سعر لونا الرئيسي ينكسر

أدت عملية بيع لونا الأخيرة أيضًا إلى انخفاض سعره عن مستوى دعم المتوسط ​​المتحرك الرئيسي مقابل الدولار الأمريكي.

وبالتفصيل، انخفض توكن تيرا إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٥٠ يومًا (الموجة الحمراء في المخطط البياني أدناه)، الآن بالقرب من ٩٠ دولارًا، بعد شهرين تقريبًا من استعادته كدعم.

يفضح الانقلاب الأخير من الدعم إلى المقاومة لونا إمكانية تمديد اتجاهه الهبوطي نحو ٢٠٠ يوم من المتوسط ​​المتحرك الأسي (الموجة الزرقاء) حول ٦٧ دولارًا (حوالي ٢٠٪ أقل من سعر ١١ أبريل) في أبريل.

مخطط سعر زوج لونا مقابل الدولار اليومي يتميز بدعم المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٥٠ يومًا. المصدر: تريدينغ فيو

يتزامن المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠٠ يوم أيضًا مع خط فيبوناتشي ٠,٣٨٢ من المخطط البياني لتصحيح فيبوناتشي، والمرسوم من أدنى مستوى عند ٤ دولارات إلى أعلى مستوى عند ١٠٦ دولارات، مما يوفر دعمًا مزدوج الطبقات للونا ضد المضاربين على الانخفاض.

على العكس من ذلك، قد يؤدي الارتداد المبكر من خط فيبوناتشي ٠,٢٣٦ (بالقرب من ٨٢ دولارًا) إلى إعادة اختبار لونا لمستوى ١٠٦ دولارات كهدف صعودي مؤقت.

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