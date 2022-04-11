تكامل سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف من سولانا ومقاييس التطبيقات اللامركزية تتألق حتى بعد انخفاض SOL بنسبة ٢٠٪

تام شمس - الاثنين 11 أبريل 2022 03:48 صباحاً - وصل سعر سولانا (SOL) إلى ١٤٣,٥٠ دولارًا يوم ٢ أبريل بعد ارتفاع مذهل بنسبة ٨٢٪ خلال فترة ٢٠ يومًا. ويمكن أن يُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الأخبار الأخيرة المتعلقة بأسواق التوكنات غير القابلة للإتلاف والارتداد على مستوى السوق، ولكن الانخفاض الحالي بنسبة ٢٢,٧٪ قد يتسبب في إرباك المستثمرين.

زوج سولانا مقابل تيثر على إف تي إكس. المصدر: تريدينغ فيو

بدأ الارتفاع بعد أن أضافت كوين بيز واليت دعمًا لـ SOL وتونات بلوكتشين الأخرى المستندة إلى سولانا يوم ١٨ مارس. كما حددت بورصة العملات المشفرة خططًا "لمزيد من الاندماج" مع سولانا من خلال توصيل كوين بيز واليت بالتطبيقات اللامركزية (DApps) والتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) على الشبكة.

كما أثارت توقعات تكامل أوبن سي مع شبكة سولانا حماس المستثمرين أيضًا. وهذا يعني أن سولانا ستنضم إلى إيثريوم وبوليغون وكلايتن كخيارات دفع مرئية في علامة التبويب "جميع السلاسل" المنسدلة في صفحة "التصنيفات" في أوبن سي.

يبدو أن استراتيجية سولانا للتركيز على أسواق التوكنات غير القابلة للإتلاف قد آتت ثمارها لأن شبكة بلوكتشين من الطبقة الأولى ارتفعت إلى المركز الثالث على الإطلاق في إجمالي مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف يوم ٦ أبريل. علاوة على ذلك، تظهر أحدث البيانات المجمعة على مدى ٣٠ يومًا أن سولانا جمعت ما قيمته ٢١٦ مليون دولار من مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف.

ودائع التطبيقات اللامركزية على سولانا في انخفاض

بدأ مقياس سولانا الأساسي للتطبيقات اللامركزية (DApp) في إظهار الضعف في أواخر مارس بعد أن انخفضت القيمة الإجمالية للشبكة المقفلة (TVL) إلى أقل من ٥٠ مليون سولانا.

إجمالي القيمة المقفلة على شبكة سولانا، SOL. المصدر: ديفاي لاما

يوضح المخطط البياني أعلاه كيف شهدت ودائع التطبيقات اللامركزية على سولانا انخفاضًا بنسبة ٣٠٪ خلال ثلاثة أسابيع حيث وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١. وعلى سبيل المقارنة، زاد إجمالي القيمة المقفلة لتيرا بنسبة ٣٤٪ منذ بداية العام، في حين أن ودائع شبكة فانتوم قد نمت بنسبة ٣٠٪.

وعلى الجانب المشرق، في ٥ أبريل، أصدرت نيون نسخة ألفا لأول حل للتوافق والتوسيع سولانا إيثريوم فيرتشوال ماشين فيرتشوال ماشين (EVM) وفي ٧ أبريل، أعلنت سولانا أن أكثر من ١,٦ مليون عنوان شبكة تحتوي حاليًا على توكنات غير قابلة للإتلاف.

تطبيق التمويل اللامركزي يبرز أمام الجمهور

لتأكيد إذا ما كان انخفاض إجمالي القيمة المقفلة مثيرًا للقلق، يجب على المرء تحليل مقاييس استخدام التطبيقات اللامركزية.

بيانات التطبيقات اللامركزية على سولانا على السلسلة لمدة ٣٠ يومًا. المصدر: داب رادار

كما هو موضح في بيانات داب رادار يوم ٨ أبريل، زاد عدد عناوين شبكة سولانا التي تتفاعل مع التطبيقات اللامركزية بنسبة ١١٪ في المتوسط. كانت أوركا، وهي بورصة لامركزية سهلة الاستخدام (DEX)، هي أبرز ما في الأمر، حيث جمعت ١٥٣٢٩٠ مستخدمًا.

وعلى الرغم من أن إجمالي القيمة المقفلة الخاص بشركة سولانا قد تضرر بشكل أكبر مقارنة بمنصات العقود الذكية المماثلة، إلا أن هناك استخدامًا قويًا للشبكة في أسواق التمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للإتلاف، كما تم قياسه من خلال ٢١٢,٢٣٠ عنوانًا نشطًا لماجيك إيدن في آخر ٣٠ يومًا.

تشير البيانات أعلاه إلى أنه لا ينبغي على مستثمري سولانا القلق بشأن التصحيح الأخير. ويتم تغذية نظام سولانا البيئي من خلال تقديم معالم مهمة نحو توافق إيثريوم وتكامل سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف وطالما حدث هذا، فمن المحتمل أن يكون هناك احتمال لزيادة ارتفاع الأسعار.

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