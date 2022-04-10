سيك في آر تكتسب أكثر من ١٠٠٪ مع تكثيف الاندفاع نحو الواقع الافتراضي وتكثيف تطوير الميتافيرس

تام شمس - الأحد 10 أبريل 2022 02:41 صباحاً - تعد التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) والتمويل اللامركزي (DeFi) والميتافيرس ثلاثة من أهم الموضوعات الشائعة في النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة وكل منها يساعد العالم على التحرك ببطء نحو الاعتماد الشامل لتقنية بلوكتشين.

أحد المشاريع التي تسعى إلى الاستفادة من هذه الاتجاهات هو سيك في آر (CEEK)، وهي منصة ترفيهية تركز على المبدعين وتهدف إلى استخدام العوالم الافتراضية لربط الفنانين الموسيقيين والرياضيين ومنشئي المحتوى الرقمي بمعجبيهم.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه منذ التداول عند أدنى مستوى عند ٠,٢٨٩ دولار يوم ١٥ مارس، ارتفع سعر CEEK بنسبة ١٢٣٪ ليصل إلى أعلى مستوى يومي عند ٠,٦٤٦ دولار يوم ٧ أبريل حيث ارتفع حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة بنسبة ١٧٨٪ إلى ٩٠ دولارًا مليون.

المخطط البياني لزوج CEEK مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

ثلاثة أسباب لارتفاع سعر CEEK تشمل الظهور في صالة الهدايا في حفل توزيع جوائز غرامي، وتكامل أعمق مع بي إن بي سمار تشين (BSC) والعديد من الإدراجات على بورصات العملات المشفرة الجديدة.

شراكات كبرى وكشك في جوائز غرامي

استضافت سيك كشكًا في صالة الهدايا في حفل جوائز غرامي ٢٠٢٢ وقد يكون هذا قد وفر مستوى جديدًا من العرض للمشروع حيث كان عددًا من المؤثرين وعشاق الموسيقى قد زاروا النافذة المنبثقة.

أصبحت استضافة الكشك ممكنة من خلال شراكة سيك في آر مع يونيفرسال ميوزيك، والتي تمنح البروتوكول حقوق العروض المباشرة للعديد من الفنانين المشهورين بما في ذلك ليدي غاغا وبون جوفي ويو تو وستينغ وزيغي مارلي.

كما يشارك المشروع أيضًا مع ميتا أوكيولوس وأبل ومايكروسوفت، وهي ثلاثة من أكبر الأسماء التي تعمل على تطوير تقنية الواقع الافتراضي (VR). في المستقبل، يمكن أن توسع هذه الشراكة الوصول إلى سماعات رأس الواقع الافتراضي بما يتجاوز سماعة الرأس سيك في آر الأصلية للبروتوكول.

التكامل مع بي إن بي سمارت تشين

العامل الثاني الذي ساعد في جذب المزيد من الاهتمام إلى سيك هو تكاملها مع النظام البيئي بي إن بي تشين والإضافة الأخيرة للدعم عبر السلاسل في أواخر عام ٢٠٢١.

تم إطلاق سيك في الأصل على شبكة إيثريوم (ETH) ولكن التكلفة العالية لإجراء المعاملات على الشبكة كانت تعيق التبني، لا سيما فيما يتعلق بإجراء مدفوعات متناهية الصغر لبث استخدام المحتوى والتتبع ومدفوعات الفنانين.

منذ إطلاق دعم باينانس سمارت تشين، تم اختيار سيك لبرنامج احتضان بي إن بي تشين MBVIV الذي يزود البروتوكول بسلسلة من أحداث الحضانة والإرشاد ودعم المجتمع.

عمليات الإدراج الجديدة على البورصات

التطور الثالث الذي يدعم اندفاع سيك هو عمليات الإدراج الجديدة في البورصات مثل هوبي غلوبال وكيوكوين.

في حين أن تداول سيك لا يبدأ حتى ٨ أبريل على كلا النظامين الأساسيين، أدت الإعلانات إلى ارتفاع كبير في الطلب على التوكن لأن المستخدمين يميلون إلى تجميع التوكنات قبل أي قائمة تداول مهمة.

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