حيتان بيتكوين تملأ جيوبها على الرغم من التحذيرات من أن سعر بيتكوين قد ينخفض ​​إلى أقل من ٤٠ ألف دولار

تام شمس - السبت 9 أبريل 2022 08:48 مساءً - اتجهت عملة بيتكوين (BTC) نحو ٤٢٠٠٠ دولار يوم ٩ أبريل بعد فشل المضاربين على الصعود في إحداث تحول في أواخر الأسبوع.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

بيتكوين تجهز شموعًا حمراء أسبوعية بنسبة ١٠٪

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار يذيب ببطء مستويات الدعم الموجودة لعدة أسابيع مع بداية عطلة نهاية الأسبوع.

وبعد اختبارات متعددة بقيمة ٤٣٠٠٠ دولار، أفسحت هذه المنطقة أخيرًا الطريق لرؤية الزوج وصل إلى أدنى مستوياته عند ٤٢١٣١ دولارًا على بيتستامب، وهو أدنى مستوى له منذ ٢٣ مارس.

المضاربون على الصعود الذين يأملون في حدوث تحرك الإنقاذ شعروا بالألم، حيث بلغ إجمالي عمليات تصفية العملات المشفرة ٢٠٠ مليون دولار في غضون ٢٤ ساعة حتى وقت كتابة هذه المقالة يوم السبت، وفقًا لما أكدته بيانات من مورد المراقبة على السلسلة كوين غلاس.

مخطط تصفية العملات المشفرة. المصدر: كوين غلاس

بالنسبة للمتداولين، كانت التوقعات قصيرة المدى هبوطية بقوة. حيث توقع المعلق الشهير كريبتو إد إعادة اختبار ٤٠٠٠٠ دولار، لكنه حذر من أن بيتكوين قد لا تتوقف عند هذا الحد.

وحذر متابعي تويتر أنه "طالما أنها لا تستعيد ٤٤ ألفًا أو حتى أفضل من ٤٥ إلى ٤٦، فأنا أخشى أننا يجب أن نكون مستعدين لمزيد من الجوانب السلبية وإعادة اختبار ٤٠ ألفًا على الأقل وربما أقل".

"كما قلت قبل أسبوع، لم أعد أثق بهذه التحركات".

وقد أظهر المخطط البياني المصاحب اتجاهًا هبوطيًا متعدد الخطوات متوقعًا مع مستويات دعم عند ٤٠٠٠٠ دولار و٣٧٥٠٠ دولار.

المخطط البياني المشروح لزوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: كريبتو إد/ تويتر

في غضون ذلك، لفت يان أليمان وجان هابيل، المؤسسان المشاركان لشركة التحليلات على السلسلة غلاسنود، الانتباه إلى احتمالية حدوث تقلبات بفضل أحجام السوق المنخفضة في عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى عكس الأسبوع السابق، تضمنت شمعة بيتكوين الأسبوعية التي تم إغلاقها يوم الأحد، ما يقرب من ٥٠٠٠ دولار من الخسائر أو ما يقرب من ١٠٪.

لا شيء يوقف حيتان بيتفينكس

ومع ذلك، لم يكن الجميع يحاول الخروج.

فوفقًا لأحدث البيانات، كانت حيتان بيتكوين مشغولة بشراء إمدادات جديدة من البائعين، حيث شهدت بورصة بيتكوين ملء بعض أحجام العطاءات البارزة.

في السابق، تحدث كوينتيليغراف عن أهمية حيتان بيتفينكس وعادات بيعها وشرائها هذا العام.

واستمرت محفظة أخرى كبيرة الحجم مجهولة المصدر في شراء بيتكوين بقيمة ملايين الدولارات على فترات منتظمة بغض النظر عن حركة السعر - وهي استراتيجية تُعرف باسم متوسط ​​تكلفة الدولار.

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