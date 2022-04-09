سولانا يخاطر بانهيار سعره بنسبة ٣٥٪ مع نمط "مكبر الصوت" لمخطط سعر SOL

تام شمس - السبت 9 أبريل 2022 06:55 مساءً - تتعرض سولانا (SOL) لخطر الانهيار بنسبة ٣٥٪ في الأيام المقبلة مع اقترابها من رسم ما يسمى بنمط "مكبر الصوت".

نمط "مكبر الصوت" لسعر SOL

بالتفصيل، تتكون إعدادات مكبر الصوت من قيعان منخفضة على الأقل وقمتين أعلى وتتشكل خلال فترة تقلبات السوق العالية. ولكن بشكل عام، تتكون هذه الأنماط من خمسة تقلبات متتالية، حيث يعمل النموذج الأخير عادةً كإشارة اختراق.

كان سعر SOL يرسم نمطًا مشابهًا منذ بداية عام ٢٠٢٢، حيث خضعت العملة للتراجع بعد اختبار خط الاتجاه العلوي لمكبر الصوت بالقرب من ١٤٠ دولارًا كمقاومة - الجناح الرابع.

نتيجة لهذا النمط، يمكن أن يوسع توكن سولانا من انخفاضه لاختبار خط الاتجاه السفلي لمكبر الصوت كدعم بالقرب من ٦٥ دولارًا، أي أقل بنسبة ٣٥٪ من سعر اليوم.

هل يمكن أن يهبط سعر SOL أكثر؟

إذا تم تنفيذ هذا السيناريو، فقد ينهار سعر SOL أكثر بعد تشكيل التأرجح الخامس على هيكل مكبر الصوت السائد. وفي حين يعد العثور على هدف هبوطي مثالي في حالة الاختراق أمرًا صعبًا، يختاره المتداولون عادةً عن طريق قياس المسافة بين خطي الاتجاه من النقطة التي يقطعها الجزء السفلي ويحجزون الأرباح عندما يصل السعر إلى ٥٠-٦٠٪ من تلك المسافة.

مخطط سعر أسبوعي لزوج سولانا مقابل الدولار يعرض سيناريو اختراق "مكبر الصوت". المصدر: تريدينغ فيو

يخاطر الاختراق الهبوطي بوضع سعر SOL في طريقه إلى ما يقرب من ٤٠ دولارًا في الأسابيع المقبلة.

سيناريو التراجع

من ناحية أخرى، فإن إعداد مكبر الصوت الهبوطي الخاص بـ SOL قد يفشل في تحقيق هدف الاختراق حيث يستقر سعره فوق مجموعة من مستويات الدعم الملموسة.

تشمل هذه المستويات المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ SOL على مدى ٥٠ أسبوعًا (الموجة الحمراء) وخط الاتجاه المنحدر الصاعد (الخط الأسود) الذي كان بمثابة مناطق تراكم للمتداولين، كما هو موضح في المخطط البياني أدناه.

نتيجة لذلك، قد يؤدي التراجع المبكر عن المتوسط ​​المتحرك على مدى ٥٠ أسبوعًا إلى إبطال سيناريو مكبر الصوت.

مخطط أسعار أسبوعي لزوج سولانا مقابل الدولار يتميز بالمتوسط ​​المتحرك على مدى ٥٠ أسبوعًا ودعم خط الاتجاه الصاعد. المصدر: تريدينغ فيو

لنفترض أن السعر ينخفض ​​إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك على مدى ٥٠ أسبوعًا، فقط للبحث عن ارتداد من دعم خط الاتجاه الصاعد. في هذه الحالة، يمكن أن يؤكد وجود "الوتد الصاعد" أو إعداد "الراية الهبوطية" بالاقتران مع خط الاتجاه العلوي لنموذج مكبر الصوت - وهو إعداد هبوطي أيضًا.

يظهر المخطط البياني الأسبوعي لسعر زوج سولانا مقابل الدولار سيناريو العلم الهبوطي/ الوتد الصاعد. المصدر: تريدينغ فيو

يبدو أن الهدف الهبوطي للإسفين الصاعد يقترب من ٦٠ دولارًا بعد قياس المسافة القصوى بين خط الاتجاه العلوي والسفلي (حوالي ٤٠ دولارًا) وطرحه من نقطة الاختراق المحتملة بالقرب من ١٠٠ دولار.

في غضون ذلك، يقترب الهدف الهبوطي للعلم الهبوطي بالقرب من ٣٠ دولارًا بعد حساب ارتفاع الاتجاه الصعودي السابق (حوالي ٦٠ دولارًا) وطرحه من نقطة الاختراق المحتملة بالقرب من ٩٠ دولارًا.

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