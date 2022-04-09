أبلايد بلوكتشين إنك تتقدم بطلب للاكتتاب العام مقابل ٦٠ مليون دولار

تام شمس - السبت 9 أبريل 2022 05:41 صباحاً - قدمت شركة أبلايد بلوكتشين للبنية التحتية، ومقرها المملكة المتحدة، طلب اكتتاب عام أولي (IPO) يوم ٨ أبريل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإصدار ٣٢٣٦٢٤٥ سهمًا من الأسهم العادية في سوق ناسداك غلوبال سيليكت ماركت برمز المؤشر APLD.

تدير الشركة حاليًا سهمًا في "أو تي سي بينك" - وهو أدنى المستويات الثلاثة داخل السوق خارج البورصة وفقًا للحجم المالي والإفصاح عن معلومات الشركة المطلوبة - تحت نفس العلامة بسعر سهم يبلغ ١٨,٨٤ دولارًا.

كانت وثيقة الطلب حريصة على التأكيد على أن سعر الطرح العام لن يتم تحديده، أو أن يكون إرشاديًا تمامًا، للقيمة السوقية الحالية لأو تي سي بينك، ولكن من خلال التقييمات الدؤوبة التي يجريها هم ومتعهدو الاكتتاب.

بقول ذلك، حددت الشركة تقييمًا إرشاديًا للأطراف المهتمة المحتملة بين ١٦,٥٤ دولارًا و٢٠,٥٤ دولارًا للسهم، وهو نطاق يوفر متوسط ​​١٨,٥٤ دولارًا.

لا يوجد جدول زمني رسمي لاستجابة هيئة الأوراق المالية والبورصات، ولكن في الظروف العادية ما يستغرق الأمر شهورًا.

في أبريل ٢٠٢٠، جمعت شركة تكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT) ٢,٥ مليون دولار في جولتها الأولية الثانية بقيادة شركة رأس المال الاستثماري كيو إن بي كابيتال في هونغ كونغ، وكانت الأولى هي زيادة ١,٥ مليون دولار في أوائل يناير ٢٠١٨ بقيادة شركة كاليبريت مانجمنت والطاقة العملاقة شل ترييدينغ إنترناشيونال.

في الآونة الأخيرة في منتصف فبراير من هذا العام، أصبحت أبلايد بلوكتشين متلقية لمنحة غير معلنة من مؤسسة ألغوراند لبحث وتطوير تدفق متبادل لجسر ألغوراند إلى إيثريوم المسمى جسر لندن. وتأمل المنصة في تعزيز السيولة وقابلية التشغيل البيني للشبكتين مع التركيز المتأصل على "الأمان والتكلفة وتجربة المستخدم".