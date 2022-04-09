فقرة مميزة في برنامج ٦٠ دقيقة ستُبث على شاطئ بيتكوين في السلفادور يوم الأحد

٦٠ دقيقة، البرنامج الإخباري لشبكة سي بي إس الذي يتم عرضه منذ عام ١٩٦٨، سيُعرض شاطئ بيتكوين في السلفادور في حلقة جديدة تُذاع يوم ١٠ أبريل.

ووفقًا لمقالة يوم الجمعة من حساب ٦٠ دقيقة على تويتر، فإن برنامج الأخبار الاستقصائية سيبث مقطعًا في منطقة صديقة للعملات المشفرة في إل زونتي، وهي قرية تقع في السلفادور، حيث تمكن السكان والزوار من استخدام بيتكوين (BTC) لدفع ثمن أي شيء من فواتير المياه والكهرباء إلى سندويشات التاكو. أجرت شارين ألفونسي، الصحفية والمراسلة في البرنامج، مقابلة مع مايك بيترسون، أحد الأشخاص الذين مولوا المشروع وشجعوا تبني العملات المشفرة بين السكان.

سبق مشروع شاطئ بيتكوين اعتماد عملة بيتكوين كعملة قانونية في السلفادور، والذي أعلن عنه الرئيس نايب بوكيلي لأول مرة خلال مؤتمر بيتكوين ٢٠٢١ وتم إصداره لاحقًا في سبتمبر ٢٠٢١. منذ ذلك الوقت، قام الرئيس بإجراء العديد من عمليات شراء بيتكوين التي يبلغ مجموعها ١٨٠١ بيتكوين اعتبارًا من يناير - ما يقرب من ٧٧ مليون دولار في وقت كتابة المقالة.

شاطئ بيتكوين. تصوير جاك فارين.

أظهر استطلاع من غرفة التجارة السلفادورية صدر في مارس أن ١٤٪ فقط من المستجيبين قالوا إنهم تعاملوا في بيتكوين منذ أن دخل قانون بيتكوين في السلفادور حيز التنفيذ، حيث أشارت أكثر من ٩٠٪ من الشركات إلى أن اعتماد بيتكوين كان له تأثير ضئيل على المبيعات. تمضي الدولة قدمًا في إنشاء مدينة بيتكوين، وهو مشروع تموله سندات بيتكوين ومدعوم جزئيًا بالطاقة الحرارية الأرضية من البراكين.