عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يتحدث عن الوضع الحالي لأبحاث العملة الرقمية للبنك المركزي لليورو الرقمي

تام شمس - السبت 9 أبريل 2022 03:48 صباحاً - قدم عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، فابيو بانيتا، لمحة عامة عن البحث الحالي للبنك المركزي حول العملة الرقمية للبنك المركزي للأفراد يوم الجمعة عندما تحدث في مؤتمر المبادرة المصرفية IESE Business School حول التكنولوجيا والتمويل. حيث قال بانيتا إن إصدار العملات الرقمية للبنك المركزي، أو CBDCs، "من المرجح أن يصبح ضرورة"، لكنه حذر من أنها "لا ينبغي أن تصبح مصدر اضطراب مالي قد يعيق انتقال السياسة النقدية في منطقة اليورو".

وقال بانيتا إن مفتاح الحفاظ على الاستقرار المالي أثناء إدخال العملة الرقمية هو إعطاء البنوك التجارية دورًا في هذه العملية. سيسمح ذلك للبنوك بمواصلة تقديم الخدمات الأولية حيث استفاد البنك المركزي من تجربتها في إعداد العملاء ومكافحة غسيل الأموال.

وتنبأت ورقة مناقشة صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة في يناير بدور مماثل للبنوك. أشارت الورقة أيضًا إلى الدور المحتمل للوسطاء الماليين في الحفاظ على خصوصية المستهلك. كما عالج البنك المركزي الأوروبي، أو ECB، قضايا الخصوصية.

بالإضافة إلى ذلك، قال بانيتا: "مع ضعف الطلب على النقد، يمكن أن يضمن إصدار عملات البنوك المركزية الرقمية أن تستمر النقود السيادية في لعب دورها في تعزيز الثقة في الأموال والمدفوعات"، مع تعزيز المنافسة بين البنوك "من خلال تقليل القوة السوقية للبنوك وتحسين الشروط التعاقدية للعملاء".

كما أشار بانيتا إلى أن البحث حول التفاعلات المعقدة المحتملة بين عملات البنوك المركزية الرقمية والسياسة النقدية يوضح أهمية التصميم الدقيق للعملة الرقمية للبنوك المركزية. وقال "نحن بحاجة إلى حل" معضلة العملة الرقمية للبنك المركزي"التي بموجبها لا يمكن تحقيق أهداف البنوك المركزية لكفاءة الدفع والاستقرار المالي واستقرار الأسعار معًا.

إن مهمة تصميم عملة رقمية معقدة بسبب التطور السريع لأشكال أخرى من الأصول الرقمية "التي كان ظهورها جنبًا إلى جنب مع النقود الورقية في السنوات العشر الماضية مفاجئًا وكان له تأثير هائل - على غرار الانفجار الكمبري الذي حدث من ٢٠ إلى ٢٥ مليون سنة مضت." ومع ذلك، خلص بانيتا إلى أن عدم وجود عملة رقمية للبنك المركزي كافية لموازنة تأثير الأصول الرقمية الأخرى من شأنه أن يخلق "مخاطر على السيادة النقدية، ووظائف الملاذ الأخير المقرض للبنوك المركزية والاستقرار المالي".