شركة إن إف تي إنفستمنتس بي إل سي تلغي الاستحواذ على شركة بلوتو ديجيتال بقيمة ٩٦ مليون جنيه إسترليني

تام شمس - السبت 9 أبريل 2022 03:48 صباحاً - في يوم الجمعة، أعلنت شركة إن إف تي إنفستمنتس بي إل سي، وهي شركة بلوكتشين مقرها المملكة المتحدة تستثمر في الشركات العاملة في مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFTs، أنها لن تسعى بعد الآن للاستحواذ على شركة بلوتو ديجيتال بقيمة ٩٦ مليون جنيه استرليني. وعلى الرغم من أنها لم تذكر بشكل مباشر أسبابها لإلغاء الصفقة، إلا أن إنف إف تي إنفستمنتس قد كتبت:
"تتمتع الشركة بمكانة جيدة للاستفادة من تصحيح السوق الأخير في قطاعي بلوكتشين والأصول الرقمية من خلال الاستثمار في تقييمات جذابة."
في يناير الماضي، وقعت إن إف تي إنفستمنتس خطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ على بلوتو ديجيتال، التي تبني البنية التحتية في مجال التمويل اللامركزي، أو DeFi، عبر الإصدار الجديد لأسهم التوكنات غير القابلة للإتلاف. من نوفمبر الماضي إلى مارس من هذا العام، شهدت صناعة بلوكتشين سوقًا هابطة لمدة شهر، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للوكنات الرقمية بنسبة تزيد عن ٤٠٪ عن أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ومع ذلك، ليس كل المتحمسين للعملات المشفرة مقتنعون بأن البيع في الصورة الكبيرة على وشك الانتهاء. يشير البعض إلى انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية كعلامة على أن الركود يلوح في الأفق. فمنذ الخمسينيات من القرن الماضي، انعكس منحنى العائد قبل كل ركود أمريكي. وفي المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك، في أغسطس ٢٠١٩، أدى ذلك إلى مسار كامل في سوق العملات المشفرة بسبب ظهور جائحة كوفيد-١٩.
ومع ذلك، شارك جوناثان بيكسبي، الرئيس التنفيذي لشركة إن إف تي إنفستمنتس، نظرة إيجابية حول صناعة بلوكتشين:
"يواصل قطاع التوكنات غير القابلة للإتلاف إظهار نمو قوي، وعلى الرغم من ظروف السوق المتقلبة، فقد حصلنا على حصة في سبع شركات لديها إمكانات نمو عالية ومجهزة لإحداث تأثير على قطاع بلوكتشين. ووفي الوقت نفسه، انتهزنا الفرصة أيضًا تحقيق مكاسب كبيرة من استثمار واحد، استوديوهات كودوكو، التي حققت مكاسب بنسبة ٣٤٩٪ بسبب استحواذ شركة بايونير ميديا هولدينغز عليها في نوفمبر الماضي".
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