المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تريد من البنوك الأمريكية الإبلاغ عن الأنشطة الحالية والمتعلقة بالعملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 8 أبريل 2022 02:41 صباحاً - أصدرت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وهي مؤسسة حكومية أمريكية تؤمن المودعين في البنوك التجارية والادخارية الأمريكية، خطاب مؤسسة مالية يوم الخميس. وتطلب الرسالة من المؤسسات التي تشرف عليها الوكالة إخطار المدير الإقليمي المناسب بأنشطتها مع الأصول المتعلقة بالعملات المشفرة أو نواياها للمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة.

ووفقًا للرسالة، "من الصعب على المؤسسات، وكذلك المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، إجراء تقييم مناسب للسلامة والسلامة، والاستقرار المالي، وآثار حماية المستهلك دون النظر في كل نشاط متعلق بالعملات المشفرة على أساس فردي."

وبالتالي، تريد المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تلقي جميع المعلومات اللازمة لها "للمشاركة مع المؤسسة فيما يتعلق بالمخاطر ذات الصلة" الناشئة عن نشاطها الحالي أو المقصود المتعلق بالعملات المشفرة و"تقديم ملاحظات إشرافية ذات صلة إلى المؤسسة التي تخضع لإشراف مؤسسة التأمين الفيدرالية، حسب الاقتضاء، في وقت مناسب." يتم تشجيع المؤسسات على الاتصال بالمنظمين الحكوميين في وقت واحد.

وتنصح المذكرة بأن المؤسسات "يجب أن تكون قادرة على إثبات قدرتها على إجراء الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة بطريقة آمنة وسليمة." تشكل توصيفات اعتبارات المخاطر التي تواجه المؤسسات، مقسمة إلى فئات الأمان والسلامة والاستقرار المالي وحماية المستهلك، الجزء الأكبر من الرسالة.

وقد أدرج الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن ضمان التطوير المسؤول للأصول الرقمية رئيس مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) بين المسؤولين الذين "تم تشجيعهم على النظر في مدى إمكانية استخدام تدابير حماية المستثمرين والسوق في نطاق ولاياتهم القضائية لمواجهة مخاطر الأصول الرقمية وإذا ما كان قد تكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية".