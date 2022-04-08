عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس النواب الأمريكي السابق ينضم إلى مجلس العملات المشفرة للابتكار

انضم كوري غاردنر، الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كولورادو الأمريكية في الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠٢١، إلى مجلس العملات المشفرة للابتكار، وهي مجموعة مناصرة للعملات المشفرة تهدف إلى إقامة حوارات مع الحكومات والوكالات التنظيمية حول فوائد الأصول الرقمية.

ففي إعلان يوم الخميس، قال مجلس العملات المشفرة للابتكار، أو CCI، إن غاردنر كان واحدًا من ثلاثة أعضاء جدد انضموا إلى فريق قيادة المجموعة. تحت الرئيس التنفيذي شيلا وارين، ستعمل السيناتور السابق جنبًا إلى جنب مع أماندا روسو، مستشارة الاتصالات للمنتدى الاقتصادي العالمي، وآني ديزون، المديرة التنفيذية السابقة مع مؤسسة تك سوب غير الربحية ذات التأثير الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح كاثرين وو، الشريكة في مشروع أركيتايب، أول زميل بحث في مجلس العملات المشفرة للابتكار، بينما انضم شون لي، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة ألغوراند فاونديشن، إلى المجموعة للمساعدة في تعزيز وجودها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

غاردنر، وهو سيناتور أمريكي سابق وعضو سابق في مجلس النواب، سيكون كبير الاستراتيجيين الجديد للشؤون السياسية في مجلس العملات المشفرة للابتكار. ففي حديثه إلى كوينتيليغراف، قالت وارين إن إضافة غاردنر استندت إلى تجربته في واشنطن "لبناء اقتصاد أقوى ودعم الابتكار" بالإضافة إلى التزامه بويب ٣ والعملات المشفرة.

حيث قالت وارين: "ستعمل القيادة المشتركة والخبرة العالمية لأعضاء فريقنا الجدد على تعزيز خبرة مجلس العملات المشفرة للابتكار في لحظة حاسمة، سواء داخل مؤسستنا أو عبر صناعة العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم". "سيعزز هذا الفريق الموسع وجود مجلس العملات المشفرة للابتكار على الساحل الغربي وكذلك في واشنطن العاصمة، ويضيف حضورًا حاسمًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويدعم النهوض بأولوياتنا لدفع تطور النظام البيئي للعملات المشفرة ودعم مجتمع السياسة العالمي."