متداولو إيثريوم يتطلعون إلى مستوى فيبوناتشي ٦١,٨٪ إذا فشلت إيثريوم في الحفاظ على دعم ٣,٢ آلاف دولار

تام شمس - الخميس 7 أبريل 2022 02:41 صباحاً - أصبح سوق العملات المشفرة باللون الأحمر في معظمها يوم ٦ أبريل بعد التعليقات المتشددة من العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي سلطت الضوء على رأيهم بأن رفع أسعار الفائدة بقوة وخفض مشتريات السندات يجب أن يحدث من أجل مكافحة التضخم. وقد أقر الأعضاء أن هذا سيؤدي إلى الضغط السلبي على الأسواق المالية ويبدو أن هذا هو بالضبط ما حدث يوم ٦ أبريل.

إذ تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن الحركة الهبوطية لإيثريوم (ETH) تسارعت يوم ٦ أبريل وانخفضت العملة البديلة الأعلى إلى أدنى مستوى لها عند ٣١٧٨ دولارًا قبل أن تنحسر عمليات البيع وتعافى السعر إلى ٣٢٠٠ دولار.

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

إليكم ما يقوله العديد من المحللين حول هذا التراجع الأخير لإيثريوم وما هي مستويات الدعم التي يجب مراقبتها في حالة حدوث حركة أخرى على الجانب السفلي.

سعر إيثريوم يمكن أن ينخفض ​​إلى ٢٦٠٠ دولار

تمت مناقشة توقعات إيثر بعد رفض المقاومة الشهرية عند ٣٤٠٠ دولار من قبل محلل السوق ومستخدم تويتر باسم مستعار ريكت كابيتال، الذي نشر المخطط البياني التالي مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث ذلك، "يمكن لإيثريوم إعادة زيارة ٣٠٠٠ دولار" كما هو موضح بالخط الأسود على المخطط.

ETH/USD 1-month chart. Source: Twitter

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى شهر واحد. المصدر: تويتر

حيث قال ريكت كابيتال:

"لكن سبتمبر ٢٠٢١ أظهر أنه عندما يتم إعادة اختبار اللون الأسود عند الانخفاض، تحدث فتائل الجانب السلبي. لذلك إذا انخفض سعر إيثريوم إلى اللون الأسود، فقد يتحول إلى اللون الأخضر المنخفض الأعلى".

واستنادًا إلى المخطط البياني المقدم، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض محتمل إلى ٢٦٠٢ دولارًا أمريكيًا.

هل سيصمد الدعم البالغ ٣٢٠٠ دولار؟

تم تقديم كلمة طمأنة لأصحاب إيثريوم المهتمين من قبل متداول العملات المشفرة ومستخدم تويتر المسمى CryptoBatUSDT، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي يسلط الضوء على إعادة اختبار مستوى دعم مهم.

المخطط البياني لزوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى ٦ ساعات. المصدر: تويتر

حيث قال CryptoBatUSDT،

"إن هيكل السوق لا يزال صعوديًا، حاليًا في كلٍ من النطاق (Eq) والمنخفض المتأرجح (HL). وما لم يتم فقدان هذا المستوى، سوف أتطلع لفتح صفقة طويلة الأجل في هذه المناطق".

السعر لا يزال بين المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم و المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠٠ يوم.

تم تقديم نظرة ثاقبة لدعم إيثريوم عند مستوى السعر الحالي هذا من قبل متداول العملات المشفرة ومستخدم تويتر الذي يحمل الاسم المستعار دون ياكا، الذي نشر المخطط البياني التالي مشيرًا إلى أهمية المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم (MA) والمتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA).

مخطط زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تويتر

حيث قال دون ياكا،

"على غرار مخطط بيتكوين إلى حد كبير، فإن المتوسط المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم يمثل مقاومة والمتوسط المتحك الأسي على مدى ٢٠٠ يوم يمثل دعمًا، طالما أن المتوسط المتحك الأسي على مدى ٢٠٠ يوم صامدًا على الأساس اليومي، فلن أصاب بالذعر."

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢,٠٠٣ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤١,٥٪.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.