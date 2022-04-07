تكديس UST ينطلق على باينانس مع انخفاض احتياطيات أنكور

يوم الأربعاء، أطلقت بورصة العملات المشفرة المركزية باينانس برنامج تكديس تيرا يو إس دي (UST) الجديد. على الرغم من أن باينانس لم تذكر بروتوكول التمويل اللامركزي الأساسي المسؤول عن مكافآت التكديس، إلا أن دو كوون - المؤسس المشارك لتيرا لونا (LUNA) - أرجع أصول العائد المرتفع إلى بروتوكول أنكور الرائد في تيرا.

يتكون نظام تيرا (Luna) البيئي من عملة UST المستقرة الحسابية وتوكن لونا للحوكمة/ التوازن. يزعم بروتوكول أنكور أنه يعمل كـ "حساب توفير عملات مشفرة"، مما يسمح للمستخدمين بإيداع توكنات UST الخاصة بهم وكسب ما يصل إلى ٢٠٪ من العائد السنوي. يتم تمويل معدل الادخار من خلال مجموعة من المقترضين الذين يدفعون فائدة على قروض UST ويجمعون الدخل من ضماناتهم.

في وقت كتابة المقالة، كان هناك عدم توازن مستمر بين المقترضين والمقرضين، حيث تعتمد الودائع بقيمة ١٢,٤ مليار دولار أمريكي على الدخل الناتج عن ٣,٤٧ مليارات دولار أمريكي فقط من القروض. يجب على أنكور الاستفادة من احتياطياتها لدفع العائدات السنوية التي وعدت بها عند حدوث ذلك. ووفقًا لبيانات من مورد تتبع غير رسمي يسمى Terra.engineer، فإن أنكور لديه أقل من ٣٤٠ مليون دولارًا أمريكيًا متبقية في احتياطياتها، مقارنة بحوالي ٤٥٠ مليون دولار أمريكي الشهر الماضي. وعلى الرغم من انخفاض عدد الاحتياطيات، يستخدم فريق تطوير تيرا مبادرات مثل ضخ المزيد من رأس المال الاحتياطي وإطلاق المزيد من الأساليب المدرة للدخل للحفاظ على البروتوكول.