تقرير: الرئيس بايدن يستعد للإعلان عن اختيارات لمفوضي هيئة الأوراق المالية والبورصات

يقال إن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يخطط لترشيح مفوضين في هيئة الأوراق المالية والبورصات ذات الانتماءات الحزبية السياسية المختلفة.

ووفقًا لتقرير صدر يوم الأربعاء من صحيفة وول ستريت جورنال، يفكر بايدن في أن يشغل الديمووقراطي جيمي ليزاراغا، وهو موظف لرئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، والجمهوري مارك أويدا، مستشار اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بشأن الأوراق المالية وأسواق رأس المال، لملء المقاعد التي تركها المفوضان أليسون لي وإيلاد رويسمان على التوالي. حيث غادرت رويسمان الهيئة التنظيمية في نهاية يناير، بينما من المتوقع أن تغادر لي عندما تنتهي ولايتها في يونيو.

عمل ليزاراغا مع موظفي بيلوسي بينما تم إعداد التشريع للتعامل مع الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨، وكان جزءًا من الجهود التي بذلت وراء قانون دود فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، الذي دخل حيز التنفيذ في عام ٢٠١٠. أويدا هو عضو في هيئة الأوراق المالية والبورصات كان قد شغل منصب مستشار في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ منذ يناير ٢٠٢١.

وكواحد من كبار المنظمين الماليين في الولايات المتحدة، يمكن أن يكون لتكوين قيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات تأثير على كيفية تعامل الحكومة مع إطار العمل الخاص بالعملات المشفرة وتقنية بلوكتشين. كانت هيستر بيرس، مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات المعروفة لدى الكثيرين باسم "كريبو مام" ​​، من المؤيدين الرئيسيين للأصول الرقمية في الحكومة الأمريكية، بما في ذلك اقتراح ملاذ آمن للمشاريع. وفي المقابل، انتقد العديد من المشرعين وقادة الصناعة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات "غاري غانسلر" لعدم تقديمه الوضوح التنظيمي لمشاريع العملات المشفرة التي تتعامل في الأوراق المالية، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن الموافقة على صندوق بيتكوين (BTC) الفوري للتداول في البورصة.