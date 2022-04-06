البنك المركزي السويدي يكمل المرحلة الثانية من اختبار الكرونة الإلكترونية

تام شمس - الأربعاء 6 أبريل 2022 11:55 مساءً - انتهى مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي السويدي المقترح، والمعروف باسم الكرونة الإلكتروني، بنجاح مرحلته الثانية من التجارب. ووفقًا لريكس بنك، البنك المركزي للبلاد، فإن الأصل جاهز الآن من الناحية الفنية للدمج في الشبكات المصرفية وتسهيل المعاملات.

خلال المرحلة الثانية من مشروع الكرونة الإلكترونية التجريبي - الذي بدأ في فبراير ٢٠٢١ - تم التحقيق في العملة الرقمية للبنك المركزي بشأن مسألة قدرتها الفنية على العمل ضمن البنية التحتية المصرفية الرقمية الحالية في البلاد. وشملت البنوك المشاركة هاندلسبنك وتيتويفري.

كما أشار التقرير إلى أنه يمكن بالفعل استبدال الكرونة الإلكترونية بنجاح مقابل النقود الورقية واستخدامها في المعاملات، سواء عبر الإنترنت أو خارجها. قدمت مرحلة الاختبار هذه أيضًا وضوحًا قانونيًا للمشروع من حيث إذا ما كان ينبغي اعتبار الكرونة الإلكترونية "شكلًا إلكترونيًا للنقد".

مع دخول المشروع إلى المرحلة ٣، لا يزال هناك عدد من الأسئلة حول مستقبل العملة. لم يؤكد ريكسبنك رسميًا عزمه على إصدار الكرونة الإلكترونية فعليًا لمواطني الدولة ولم يشر بعد إلى الإطار القانوني الذي قد يستند إليه. ومع ذلك، حدد ريكسبنك مرة أخرى في يناير ٢٠٢١ أن إثبات مفهوم المشروع كان يستخدم تقنية كوردا، وهي تقنية سجلات موزعة من آر ثري.

تظل العملات الرقمية الوطنية موضوعًا ساخنًا بين السلطات المالية في جميع أنحاء العالم. حيث أظهر مؤشر غلوبال سي بي سي دي الأخير الصادر عن برايس ووترهاوس كوبرز أن ٨٠٪ من البنوك المركزية تفكر أو أطلقت بالفعل عملة رقمية للبنوك المركزية. وووفقًا للتقرير، فإن أكثر العملات الرقمية للبنوك المركزية تطورًا في الوقت الحالي هي "eNaira" النيجيرية. حيث حصلت على درجة ٩٥ عبر فئتي البيع للأفراد والجملة. وتتوقع برايس ووترهاوس كوبرز تكثيف أبحاث واختبار وتنفيذ العملة الرقمية للبنك المركزي هذا العام.