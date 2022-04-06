تقرير: عدد مستخدمي التطبيقات اللامركزية اليومي يرتفع إلى ٢,٤ مليون في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ على الرغم من الرياح المعاكسة

تام شمس - الأربعاء 6 أبريل 2022 11:55 مساءً - وفقًا لتقرير صناعي جديد نشرته داب رادار، ارتفع عدد المستخدمين المشاركين في التطبيقات اللامركزية، أو DApps، كل يوم ٣٩٦٪ على أساس سنوي إلى ٢,٤ مليون. وهذا أقل بنسبة ٥,٨٪ فقط من نفس مستوى نشاط المستخدم الذي شهدناه في الربع الرابع من عام ٢٠٢١.

كان النمو الإجمالي مثيرًا للإعجاب، مع الأخذ في الاعتبار أنه خلال هذا الربع، شهد قطاع العملات المشفرة سوقًا هابطة قصيرة الأجل، بالإضافة إلى عمليات اختراق واستغلال للتمويل اللامركزي بقيمة ١,١٩ مليار دولار.

كان اثنان من أكثر بروتوكولات جسر التوكنات تأثرًا هما بروتوكول رونين وورمهول. ففي الشهر الماضي، تم اختراق جسر رونين بريدج التابع لشركة أكسي إنفينيتي بمبلغ يزيد عن ٦٠٠ مليون دولار بعد أن استخدم أحد المهاجمين مفاتيح خاصة مخترقة لتزوير عمليات سحب مزيفة. في غضون ذلك، خسر بروتوكول وورمهول ٣٢١ مليون دولار من خلال استغلال للتعدين في فبراير. رغم ذلك، في خطوة بطولية إلى حدٍ ما، قامت شركة رأس المال الاستثماري جامب كريبتو بحفر محافظها الخاصة وتجديد الأموال المفقودة.

بالإضافة إلى ذلك، كتب الموظفون في داب رادار:

"شهد الربع الأول من عام ٢٠٢٢ صعودًا وهبوطًا ولكن شوهته الحرب في أوكرانيا. وكان هذا أحد أكبر الأحداث منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ التي هزت الأسواق العالمية وكان لها تأثير سلبي على الصناعة."

عدد المحافظ النشطة الفريدة التي تتفاعل مع التطبيقات اللامركزية | المصدر: داب رادار

شكلت التطبيقات اللامركزية للألعاب أكثر من ٥٠٪ من جميع أنشطة المستخدم في الربع الأول من عام ٢٠٢٢. وفي الوقت نفسه، أنتجت التوكنات غير القابلة للإتلاف أو NFTs ١٢ مليار دولار في التداولات على الرغم من التحذيرات من الفقاعة. من حيث القيمة الإجمالية للتمويل اللامركزي المقفلة، احتلت إيثريوم (ETH) مرة أخرى المركز الأول بـ ١٢٧ مليار دولار، تليها تيرا لونا (LUNA) عند ٢٩ مليار دولار وبي إن بي تشين بقيمة ١٣ مليار دولار.