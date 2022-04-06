بروشيرز تقدم طلبًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات لصندوق بيتكوين متداول بالبورصة

تام شمس - الأربعاء 6 أبريل 2022 08:41 مساءً - قدمت شركة بروشيرز المُصدرة للصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بيان تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإدراج أسهم لصندوق بيتكوين المتداول بالبورصة.

ففي وثيقة يوم الثلاثاء، تقدمت بروشيرز بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للحصول على أداة استثمارية تسمح للمستخدمين بالمراهنة على عقود بيتكوين (BTC) الآجلة باستخدام صندوق تداول في البورصة. ووفقًا لبيان التسجيل، سيستند صندوق إستراتيجية بيتكوين المتداول بالبورصة إلى نتائج الاستثمار اليومية المقابلة لعكس عائد مؤشر عقود بيتكوين الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية ليوم واحد.

في أكتوبر ٢٠٢١، أصبحت بروشيرز أول شركة تطلق صندوقًا للتداول في البورصة مرتبطًا بعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة على بورصة نيويورك أركا تحت مؤشر BITO. في وقت كتابة المقالة، تم تسعير الأسهم عند ٢٧,٥٨ دولارًا، بعد أن انخفضت بأكثر من ٤٪ في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لم توافق على صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة في الولايات المتحدة، إلا أنها أعطت الضوء الأخضر للمركبات الاستثمارية مع التعرض لعقود بيتكوين الآجلة بدءًا من عام ٢٠٢١ بالإضافة إلى شركات تعدين العملات المشفرة. وقد رفضت الهيئة التنظيمية عرضًا مشابهًا من بروشيرز في عام ٢٠١٨، لكن صندوقًا يسمح للمستثمرين ببيع عقود بيتكوين الآجلة من هورايزونز إي تي إف مانجمنت يتم تداولها حاليًا في بورصة تورنتو تحت مؤشر BITI: صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة بيتا برو إنفرس.