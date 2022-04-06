منشئ أكسي إنفينيتي يجمع ١٥٠ مليون دولار بقيادة باينانس لتعويض الأموال المسروقة

تام شمس - الأربعاء 6 أبريل 2022 08:41 مساءً - جمعت سكاي ميفيس، مبتكر لعبة التوكنات غير القابلة للإتلاف الشهيرة "من أجل الكسب"، أكسي إنفينيتي، ١٥٠ مليون دولار في جولة تمويل جديدة بقيادة باينانس.

ويهدف جمع التبرعات إلى تعويض الأموال المفقودة من الاستغلال الأخير على جسر رونين في أكسي إنفينيتي، والذي أدى إلى خسارة أكثر من ٦٠٠ مليون دولار. وشهدت جولة التمويل أيضًا مشاركة من أنيموكا براندز وa١٦z ودايليكتيك وبارادايم وأكسيل.

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، تمكن المستكشف وراء الاختراق من استنزاف ١٧٣٦٠٠ إيثيريوم (ETH) و٢٥,٥ مليون يو إس دي كوين (USDC) في معاملتين فقط باستخدام مفاتيح خاصة مخترقة. في ذلك الوقت، كان منشئو لعبة التوكنات غير القابلة للإتلاف قد وعدوا بأنهم سيحاولون إما استرداد جميع الأموال المفقودة أو تعويض المستخدمين بمساعدة مستثمريهم.

وإلى جانب الأموال المجمعة البالغة ١٥٠ مليون دولار، سيتم سداد المبلغ المتبقي من الميزانية العمومية لشركة سكاي ميفيس وأكسي إنفينيتي. وقد حدد المطورون أيضًا أداة تحقق صغيرة تم تعيينها على أكسي داو على أنها السبب الجذري للاستغلال وقرروا زيادة عدد مجموعات المدققين إلى ٢١ في الأشهر الثلاثة المقبلة.

يقدر المطورون وراء المشروع أن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع قبل أن يصبح رونين بريدج نشطًا مرة أخرى، حيث يعملون على التحديث الأمني ​​وعمليات التدقيق اللاحقة قبل إعادة فتحه للمستخدمين. في غضون ذلك، تساعد باينانس مستخدمي أكسي إنفينيتي على إيداع وسحب إيثريوم على رونين نتورك.