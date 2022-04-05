رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات: يجب حماية مستثمري العملات المشفرة الأفراد

تام شمس - الثلاثاء 5 أبريل 2022 02:41 صباحاً - قال غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن حماية الوكالة التي تنطبق على مستثمري الأصول التقليدية يجب أن تمتد لتشمل أولئك الموجودين في سوق العملات المشفرة.

ففي تصريحات معدة مسبقًا صدرت يوم الاثنين للمؤتمر السنوي لجمعية أسواق رأس المال في Penn Law، قال غينسلر إنه طلب من موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات استكشاف إمكانية تسجيل منصات العملات المشفرة، وجعلها تخضع لنفس الإطار التنظيمي مثل البورصات. بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات إن موظفي الوكالة يمكن أن يعملوا على معالجة الوضوح التنظيمي في مجال العملات المشفرة من خلال النظر في كيفية تسجيل المنصات "حيث يتشابك تداول الأوراق المالية وغير الأوراق المالية" وإذا ما كان ينبغي منح مستثمري العملات المشفرة الأفراد نفس الشيء الحماية مثل تلك الموجودة في الأسواق التقليدية.

حيث قال غينسلر: "قد تقدم العملات المشفرة طرقًا جديدة لرواد الأعمال لزيادة رأس المال وللمستثمرين للتداول، لكننا ما زلنا بحاجة إلى حماية المستثمرين والسوق". "لدينا بالفعل طرق قوية لحماية المستثمرين الذين يتداولون على المنصات. ولدينا طرق قوية لحماية المستثمرين عندما يرغب رواد الأعمال في جمع الأموال من الجمهور. يجب أن نطبق نفس إجراءات الحماية في أسواق العملات المشفرة".

وأضاف رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات أن موظفيه سوف يستكشفون إذا ما كان من المناسب "فصل الحضانة"، على ما يبدو الفصل بين نظام التسجيل للمنصات التي تقدم الحفظ وتلك التي لا تقدم الحفظ.