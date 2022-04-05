علامات تجميع بيتكوين تشير إلى أن تراجع بيتكوين إلى ٤٥ ألف دولار سيكون قصير الأجل

تام شمس - الثلاثاء 5 أبريل 2022 02:41 صباحاً - واجه ارتفاع سوق العملات المشفرة الذي بدأ في ١ أبريل مقاومة شديدة يوم ٤ أبريل، مما أدى إلى تراجع على مستوى السوق خلال جلسة بعد الظهر بعد أن غمر المضاربون على الارتفاع المرهقون من قبل المضاربين على الانخفاض الذين تمكنوا من دفع بيتكوين (BTC) إلى أقل من ٤٥٢٠٠ دولار.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه بمجرد أن كسر البيع المكثف بعد الظهر دون مستوى الدعم عند ٤٦٠٠٠ دولار، وصل سعر بيتكوين إلى أدنى مستوى يومي له عند ٤٥١٣٣ دولارًا قبل أن يظهر المشترون لتقديمه مرة أخرى فوق ٤٥٧٠٠ دولار.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

إليكم ما يقوله العديد من المحللين حول التوقعات قصيرة المدى لعملة بيتكوين وما يمكن أن يحمله المستقبل للمضي قدمًا في أبريل.

تحويل المقاومة إلى دعم

تم رصد ضعف ٤ أبريل على مخطط بيتكوين في وقت مبكر من قبل متداول العملات المشفرة ومستخدم تويتر بالاسم المستعار ShardiB٢، الذي نشر المخطط البياني التالي مشيرًا إلى أن السعر قد "بدأ في الانعكاس" مع اقتراب شمعة الأربع ساعات من قاع القناة.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تويتر

حيث قال المتداول،

"هل يمكن أن ننزلق إلى ٤٤٣٠٠ دولار؟ على الأرجح، ولكن إذا فعلنا ذلك، [لا] أعتقد أن الأمر يزداد عمقًا، الشيء الوحيد الذي يثير القلق هو ربما البيع الضريبي، الذي شهدناه العام الماضي ..."

تم تقديم تفسير أكثر عمومية لحركة السعر الحالية من قبل محلل البيانات على السلسلة ماثيو هايلاند، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي يحدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية لبيتكوين في النطاق السعري الحالي.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تويتر

حيث قال هايلاند،

"تحاول بيتكوين قلب المقاومة السابقة إلى دعم جديد."

علامات التجميع الثقيل

تمت مناقشة نظرة ثاقبة للاعبين في السوق الذين قاموا بتجميع عملات بيتكوين بنشاط مؤخرًا في أحدث رسالة إخبارية من شركة التحليل على السلسلة غلاسنود، والتي أشارت إلى أن "الحيتان هم أكثر المجمّعين عدوانية مؤخرًا".

من ناحية الحيتان، أشارت غلاسنود إلى "كبار المشترين من الجمهور مثل لونا فاونديشن غارد ومايكروستراتيجي"، الذين جددوا "تركيزهم على بيتكوين كضمان أصيل" و "بدأوا في التجميع الجاد خلال الأسبوعين الماضيين".

يمكن رؤية تجميع الحيتان هذا في المربع المظلل باللون الأحمر على المخطط البياني التالي في حين كان المشترون الأصغر هم "الذين يقومون بالتجميع بشكل ثقيل منذ أواخر يناير، مع كون الأرصدة الأصغر (

نتيجة اتجاه تجميع بيتكوين حسب المجموعة. المصدر: غلاسنود

حيث قالت غلاسنود،

"بشكل عام، يبدو أن السوق يشاهد بيتكوين ودورها في الاقتصاد المستقبلي بتفاؤل متجدد إلى حدٍ ما."

المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى ١٢٥ يومًا يلمح إلى اقتراب الاختراق

تم التطرق إلى "ملاحظة مثيرة للاهتمام" أخيرة حول حركة سعر بيتكوين من قبل مستثمر العملات المشفرة ومستخدم تويتر باسم مستعار Crypto Bull God، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي يبحث في تاريخ حركة سعر بيتكوين بالنسبة إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى ١٢٥ يومًا ( SMA).

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تويتر

حيث قال المتداول،

"يمكننا أن نرى مدى أهمية هذا المستوى الرئيسي. فبمجرد الانخفاض أدناه، ثم الارتفاع مرة أخرى أعلاه، ارتفع السعر بشكل كبير".

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢,١٢٤ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٠,٩٪.

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