سعر أوبولوس (OPUL) يرتفع بعد إعلان تكديس التمويل اللامركزي، وبيع S-NFT والإدراج على البوصات المركزية

تام شمس - الثلاثاء 5 أبريل 2022 12:48 صباحاً - كانت التوكنات غير القابلة للإتلاف للصور الشخصية (PFP) تهدأ خلال الأشهر القليلة الماضية ولكن الآن بعد أن تحولت بيتكوين وإيثريوم إلى الاتجاه الصعودي مرة أخرى، بدأت العملات الرقمية البديلة والتوكنات التي تركز على NFT في اتباعها.

تعد التوكنات غير القابلة للإتلاف الموسيقية أحد قطاعات النظام البيئي التي تظهر إشارات صعودية هذا الأسبوع، وكان بروتوكول أوبولوس (OPUL) هو نجم الاختراق اليوم. يهدف أوبولوس إلى جلب جوانب التمويل اللامركزي (DeFi) إلى صناعة الموسيقى وأيضًا تغيير كيفية وصول الفنانين إلى التمويل.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن سعر OPUL قد ارتفع بنسبة ٢٦٠٪ منذ أن وصل إلى أدنى مستوى عند ٠,٢٨٧ دولار يوم ١٨ مارس ليصل إلى أعلى مستوى يومي عند ١,٠٤ دولار يوم ٤ أبريل وسط ارتفاع بنسبة ٤١٥٪ في حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة.

OPUL/USDT 4-hour chart. Source: TradingView

المخطط البياني لزوج OPUL مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

ثلاثة أسباب لتحول الأسعار في OPUL تشمل الانتهاء من آخر مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف للأوراق المالية (S-NFT)، والإدراج في البورصات الجديدة والإطلاق القادم لمجمعات السيولة لـ OPUL على عدة بروتوكولات تمويل لامركزي القائمة على ألغوراند.

أول بيع لتوكنات S-NFT كان ناجحًا

كان الدافع الأكبر للاهتمام بـ OPUL على مدار الأسبوعين الماضيين هو إطلاق آخر مبيعات S-NFT لأغنية "Patek Myself" لفنان الراب البريطاني أرد أدز Ard Adz.

تم بيع S-NFT يوم ٣١ مارس واستغرق بيعه أقل من ٤٥ دقيقة والوصول إلى هدفه المتمثل في جمع ٥٠٠٠٠ دولار، مع بيانات من وي فاندر توضح أن عملية البيع قد تجاوزت الاكتتاب وتمكنت من جمع ٦٦٩٠٠ دولار.

منذ البيع، كشف الفريق في أوبولوس أنه سيتم الكشف عن الإعلان الرئيسي التالي من المشروع هذا الأسبوع وسيشمل بيع S-NFT لألبوم موسيقي كامل.

تكديس التمويل اللامركزي في الطريق

هناك عامل آخر يساعد على زيادة سعر أوبولوس وهو خطط إدراج OPUL في العديد من بروتوكولات التمويل اللامركزي في نظام ألغوراند (ALGO) البيئي.

قامت باكت، صانع السوق الآلي في ألغوراند، بتأسيس مجمعين للسيولة لـ OPUL يقترن مع ALGO و يو إس دي كوين (USDC) وأعلنت مؤخرًا عن حملة بالاشتراك مع ألغوراند فاونديشن التي ستوزع مليون ALGO من التوكنات لها مجمّعات مدعومة بين ٨ أبريل و٢ يونيو.

كشفت شركة أوبولوس أيضًا أن مجمعات التكديس الجديدة ستأتي إلى مركز ألغوراند ديفاي، AlgoFi، بدءًا من ٥ أبريل.

إدراج OPUL في البورصات المركزية

حسبما تم إدراج OPUL مؤخرًا في عدد قليل من البورصات المركزية، بما في ذلك هوت بيت وLAToken.

بعد إعلان ٣٠ مارس عن إدراج LAToken، سخر المشروع من أن إدراج آخر في البورصة سيكون "الأسبوع المقبل"، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

بالإضافة إلى الإدراج في البورصات الجديدة هذه، زادت مجموعة حصص OPUL على كيوكوين من قدرتها إلى ٥ ملايين OPUL، وزادت وقت الإغلاق المتاح إلى ٦٠ يومًا وتقدم الآن APY بنسبة ٣٠٪.

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