إنتل تطلق رقاقة تعدين بيتكوين الجديدة "بلوكسكيل"

تام شمس - الاثنين 4 أبريل 2022 09:55 مساءً - يوم الإثنين، كشفت شركة إنتل العملاقة عن شريحة تعدين بيتكوين (BTC) الجديدة، بلوكسكيل. صُممت الدائرة المتكاملة الخاصة بالتطبيق، أو أسيك، لتعمل على بلوكشين إثبات العمل باستخدام تشفير SHA-٢٥٦.

حسبما قالت إنتل، فإن بلوكسكيل سيكون لديها معدل هاش يصل إلى ٥٨٠ جيجاهاش في الثانية (أو ٠,٥٨ تيراهاش في الثانية، TH/s)، وتستهلك ما بين ٤,٨ إلى ٢٢,٧ واط من الطاقة، ولها كفاءة طاقة تصل إلى ٢٦ جول لكل تيراهاش (J/TH). يمكن دمج كل شريحة ووضعها في وحدة تعدين واحدة، مما يزيد من إنتاجها بحد أقصى ٢٥٦ دائرة متكاملة لكل سلسلة.

فن مفهوم بلوكسكيل | المصدر: إنتل

وبالمقارنة، فإن أنتمينر إس١٩ برو من بيتماين، أحد آلات تعدين بيتكوين الرائدة في السوق، لديه معدل هاش يبلغ ١١٠ تيراهاش في الثانية، ويستهلك ٣٢٥٠ واط من الطاقة، ويمتلك كفاءة في استخدام الطاقة تبلغ ٣٠ جول لكل تيراهاش. من الناحية النظرية، سيكون لوحدة التعدين المكونة من ٢٥٦ شريحة بلوكسكيل معدل هاش إجمالي يبلغ ١٤٨,٥ تيراهاش في الثانية وتستهلك ما بين ١٢٢٨ إلى ٥٨١١ واط من الطاقة عند نفس كفاءة الطاقة تقريبًا.

تقول إنتل إنها ستبدأ في شحن بلوكسكيل خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢. وستكون أرغو بلوكتشين وبلوك وهايف بلوكتشين تكنولوجين وغريد إنفراستراكتشر من أوائل الشركات التي طورت أنظمة جديدة تعتمد على رقائق أسيك. وفيما يتعلق بالتطوير، علق خوسيه ريوس، المدير العام لبلوكتشين وحلول الأعمال في مجموعة أنظمة الحوسبة المعجلة والرسومات في إنتل: