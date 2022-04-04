حكومة المملكة المتحدة تمضي قدمًا في الإطار التنظيمي بشأن العملات المستقرة للمدفوعات

تام شمس - الاثنين 4 أبريل 2022 08:47 مساءً - قالت وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المتحدة إنها تعتزم تعديل إطارها التنظيمي الحالي لدمج العملات المستقرة المستخدمة كوسيلة للدفع.

ففي إعلان يوم الاثنين، قالت وزارة خزانة صاحبة الجلالة إن بعض العملات المستقرة يمكن أن تصبح "وسيلة دفع واسعة النطاق" للعملاء الأفراد في المملكة المتحدة بعد التشاور مع مختلف المنظمات والجامعات والأفراد الذي بدأ في يناير ٢٠٢١. وقالت الهيئة الحكومية البريطانية ذلك إنها تهدف إلى "اتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة" لإدخال العملات المستقرة في إطارها التنظيمي، "في المقام الأول عن طريق تعديل تشريعات النقود الإلكترونية والمدفوعات الحالية".

حيث قالت وزارة المالية إن تعديل إطارها التنظيمي ليشمل العملات المستقرة كوسيلة للدفع كان مجرد جزء واحد من "حزمة الإجراءات" التي تهدف إلى دمج أصول العملات المشفرة وتقنية بلوكتشين في المملكة المتحدة. أعلنت الهيئة الحكومية أيضًا عن مجموعة كريبتو اسيت إنغيجمنت "للعمل عن كثب مع الصناعة"، واستكشاف كيف يمكن للنظام الضريبي في البلاد أن يشجع التطور في سوق العملات المشفرة، وإنشاء "بيئة تنظيمية للبنية التحتية للسوق المالي" تستهدف الشركات المبتكرة، وإدخال توكن غير قابل للإتلاف صادر عن دار سك العملة الملكية في صيف ٢٠٢٢.

حيث قال ريشي سوناك، وزير الخزانة: "أطمح إلى جعل المملكة المتحدة مركزًا عالميًا لتكنولوجيا الأصول المشفرة، وستساعد التدابير التي حددناها اليوم في ضمان قدرة الشركات على الاستثمار والابتكار والتوسع في هذا البلد" . "هذا جزء من خطتنا لضمان أن تكون صناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة دائمًا في طليعة التكنولوجيا والابتكار."

تغريدة وزارة خزانة صاحبة الجلالة أخطأت في تعريف لايتكوين ودوجكوين وبيتكوين وإيثريوم وزي كاش على أنها عملات مستقرة

قال جون جلين، وزير الخزانة الاقتصادي، إن الحكومة ستراجع كيفية معاملة إقراض العملات المشفرة في النظام الضريبي للبلاد، والتشاور لمعرفة إذا ما كان يمكن إعفاء المستثمرين الأجانب من ضرائب المملكة المتحدة على معاملات العملات المشفرة التي يتم إجراؤها نيابة عنهم بموجب إعفاء مدير الاستثمار. سيؤسس ويرأس مجموعة كريبتو اسيت إنغيجمنت، بالتشاور مع قادة الصناعة والهيئات التنظيمية لتقديم المشورة لحكومة المملكة المتحدة.

وقد أشارت الاستجابة للاستشارة إلى أن المملكة المتحدة تخطط لاستكشاف تنظيم "مجموعة أوسع من أنشطة الأصول المشفرة"، بالنظر إلى نمو السوق واعتماده. بالإضافة إلى ذلك، قالت هيئة الرقابة المالية في البلاد، وهي هيئة السلوك المالي، أو FCA، إنها ستعقد حدثًا بعنوان "CryptoSprint" في مايو بهدف الاستماع إلى المشاركين في الصناعة حول كيفية تطوير الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة.

وقد صرح جلين في القمة العالمية "إنوفيت فاينانس" يوم الإثنين: "إذا كانت تقنيات العملات المشفرة ستصبح جزءًا كبيرًا من المستقبل، فنحن، المملكة المتحدة، نريد أن نكون جزءًا من الأمر - وفي الأساس". "في هذا البلد، قلنا بالفعل أننا سنسعى إلى حماية المستهلكين من خلال سن تشريعات لإدخال بعض الأصول المشفرة في نطاق تنظيم الترويج المالي."

وقد جاء البيان الصادر عن حكومة المملكة المتحدة في أعقاب إعلان هيئة السلوك المالي عن تمديد حالة التسجيل المؤقت لبعض الشركات التي تقدم خدمات العملات المشفرة إلى ما بعد الموعد النهائي الأصلي في ٣١ مارس. بالإضافة إلى ذلك، قال بنك إنجلترا ومجموعة من الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة في مارس إنهما تقوم بتقييم تنظيم العملات المشفرة، مشيرةً على وجه التحديد إلى أنها "رحبت" بمقترحات وزارة الخزانة البريطانية لجلب العملات المستقرة في الإطار التنظيمي للبلاد.