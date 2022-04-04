كوين بيز تخطط للاستثمار في مجال العملات المشفرة الهندي وويب٣ بالهند وسط وضوح التنظيم الضريبي

تام شمس - الاثنين 4 أبريل 2022 11:48 صباحاً - شاركت كوين بيز فنتشرز، وهي ذراع استثماري لبوصة العملات المشفرة الأمريكية كوين بيز، خطة لاستثمار مليون دولار في العديد من مبادرات العملات المشفرة وويب ٣ الهندية عبر حدث ترويج شخصي.

ففي منشور مدونة تمت صياغته أثناء وجوده في الهند، كشف برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، أن شركة المشروعات تنوي الاستفادة من موهبة البرمجيات الهندية باستخدام تقنيات العملات المشفرة وويب ٣ والمساعدة في تسريع أهداف الشمول الاقتصادي والمالي في الهند.

سيتم استضافة يوم العرض التقديمي الشخصي في بنغالورو يوم ٨ أبريل بالشراكة مع بيلدرز ترايب، والتي ستدعمها بيليف داو لتقديم منح إضافية تصل إلى ٢٥٠٠٠ دولار. يمكن أن يُعزى الاهتمام المتزايد للمستثمرين الأجانب بمجال العملات المشفرة في الهند إلى الوضوح التنظيمي الأخير الذي قدمه قانون ضريبة العملات المشفرة المثير للجدل.

ويتطلب قانون ضرائب العملات المشفرة في الهند - الذي أصبح ساريًا منذ الأول من أبريل - أن يدفع جميع المواطنين الهنود ٣٠٪ من مكاسب العملات المشفرة غير المحققة كضرائب. بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح للمستثمرين بتعويض أي خسائر عملات مشفرة للتعويض عن الضرائب.

عندما سئل عن الفكرة العامة حول ويب ٣ كعامل للتغيير، قال المؤسس المشارك لشركة بيلدرز ترايب، بارين لاثيا، لكوينتيليغراف إن رواد الأعمال الهنود متحمسون لنقل شركاتهم إلى العالمية. وفي حديثه عن تأثير قانون الضرائب الجديد في جذب الاستثمارات الأجنبية، كشف لاثيا أن:

"قانون الضرائب هو مجرد خطوة إيجابية واحدة. وهي نقلة نوعية وستلحق اللوائح بالركب".

في حين أن وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان قد شاركت في نيتها إعادة التفكير في ضريبة العملات المشفرة في المستقبل القريب، اجتذب دخول كوين بيز السوق أكثر من ١١٠ متقدمًا.

ووفقًا لأرمسترونغ، استثمرت كوين بيز سابقًا ١٥٠ مليون دولار في شركات العملات المشفرة وويب ٣ الهندية وتخطط لتعيين ١٠٠٠ موظف في مركز التكنولوجيا الهندي التابع لكوين بيز. إن وضع اللوائح بمثابة دعوة واضحة للاستثمارات الأجنبية، حيث أضاف أرمسترونغ:

"إن الهند مكان ساحر، وأعتقد أن للعملات المشفرة مستقبل كبير هنا. ونحن متحمسون للمساعدة في بناء هذا المستقبل، وهذا الحدث يمثل خطوة مهمة".

لا يزال أرمسترونغ في طليعة تحقيق الوضوح التنظيمي بشأن العملات المشفرة في الولايات المتحدة. وعلى مدار العام الماضي، تغلبت كوين بيز على العديد من العقبات التنظيمية التي وضعها الكونغرس الأمريكي ولجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، من المتوقع أن تلعب الشركة دورًا رئيسيًا في المناقشات التنظيمية حول العملات المشفرة التي ستنتشر في جميع أنحاء العالم.

بدأت حكومة ولاية ماهاراشترا في الهند باستخدام تقنية بوليغون بلوكتشين لإصدار شهادات Caste كجزء من حملة ديجيتال إنديا.

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وقد أخبر مسؤول الخدمة الإدارية الهندية (IAS) شوبهام جوبتا كوينتيليغراف أن الحكومة الهندية تبحث دائمًا عن تطبيق التقنيات المؤثرة على التغيير التي يمكن أن تساعد في إضفاء الطابع الديموقراطي على خدمات المواطنين: