هل تستطيع بيتكوين إغلاق أفضل إغلاق أسبوعي لها لعام ٢٠٢٢؟ سعر بيتكوين يستقر عند ٤٦,٥ ألف دولار

تام شمس - الأحد 3 أبريل 2022 08:48 مساءً - كان لدى المضاربون على صعود بيتكوين (BTC) كل شيء للعب في ٣ أبريل، حيث يبدو أن الإغلاق الأسبوعي الأول من الشهر سيكون أعلى من ٤٦٠٠٠ دولار.

BTC/USD 1-hour candle chart (Bitstamp). Source: TradingView

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

يمكن أن يحدث أي شيء في الساعات الأخيرة من يوم الأحد

رسمت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو صورة مثيرة للاهتمام يوم الأحد، حيث انتظر المعلقون بعض التقلبات الكلاسيكية في نهاية الأسبوع.

حقق زوج بيتكوين مقابل الدولار بعض المفاجآت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع انخفاض ليلة أمس إلى ما يقرب من ٤٥٥٠٠ دولار وهو أسوأ ما واجهه المتداولون.

الآن، كانت الاحتمالات قائمة لإغلاق أسبوعي ثانٍ محتمل فوق الافتتاح السنوي لعام ٢٠٢٢ البالغ ٤٦٢٠٠ دولار.

عند حوالي ٤٦٥٠٠ دولار وقت كتابة هذه المقالة، كان لدى بيتكوين الكثير من الإمكانات، ولكن حتى التراجع المعتدل في اللحظة الأخيرة قد يجعل المخطط البياني الأسبوعي يبدو مختلفًا تمامًا.

على النقيض من ذلك، أضف ٥٠٠ دولار أخرى، وسيكون الإغلاق الأسبوعي أعلى قيمة لعملة بيتكوين في العام.

حيث صرح مايكل فان دي بوب، المساهم في كوينتيليغراف، يوم السبت على الصورة الأوسع بعد الإغلاق الأسبوعي: "لا تزال عملة بيتكوين تحتفظ بالمستوى الحاسم هنا، لذلك يبدو من المرجح أن يحدث استمرار إذا بقينا فوق ٤٥ ألف دولار".

كان فان دي بوب، مثل الآخرين، يتطلع إلى تحدٍ قدره ٥٠٠٠٠ دولار في الأسبوع المقبل بناءً على القوة الأخيرة.

تزداد جاذبية العملات البديلة "الأكثر خطورة"

في غضون ذلك، أظهرت البيانات التي تغطي التدفقات الداخلة إلى أسواق العملات الرقمية شهية متجددة للعملات البديلة خلال الأسبوع الماضي.

وحسبما لاحظ يان أليمان وجان هابيل، المؤسسان المشاركان لشركة غلانود للتحليلات على السلسلة، فقد زادت تدفقات العملات البديلة هذه بالتزامن مع انخفاض الاتجاه الصعودي على بيتكوين.

بلغ إجمالي التدفقات الوافدة الأسبوع الماضي ما يقرب من ٢٠٠ مليون دولار، مع استرداد بيتكوين لنحو نصف الرقم.

وبالتالي، فإن الرغبة في المخاطرة على المدى القصير تتعارض مع التوقعات الخاصة بهروب أصول المخاطرة الذي تولده العوامل الكلية، وهو أمر كان المحللون على الرغم من ذلك يميلون إلى أن يصبح سمة في الربع الثاني.