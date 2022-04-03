تريزور تحقق في حدوث خرق محتمل للبيانات حيث يستشهد المستخدمون بهجمات التصيد الاحتيالي

تام شمس - الأحد 3 أبريل 2022 05:41 مساءً - بدأ مزود أجهزة محافظ العملات المشفرة "تريزور" في التحقيق في خرق محتمل للبيانات قد يكون قد أضر بعناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين والمعلومات الشخصية الأخرى.

ففي وقتٍ سابق اليوم، ٣ أبريل، حذر العديد من المستخدمين من مجتمع العملات المشفرة على تويتر من حملة التصيد الاحتيالي المستمرة عبر البريد الإلكتروني التي تستهدف على وجه التحديد مستخدمي تريزور عبر عناوين بريدهم الإلكتروني المسجلة.

وفي الهجوم المستمر، تم الاتصال بالعديد من مستخدمي تريزور من قبل جهات فاعلة غير مصرح لها متظاهرين بأنهم الشركة - بهدف سرقة الأموال عن طريق تضليل المستثمرين غير الحذرين. كجزء من الهجوم، تلقى المستخدمون رسالة بريد إلكتروني حول تنزيل تطبيق من النطاق "trezor.us"، والذي يختلف عن اسم نطاق تريزور الرسمي، "trezor.io".

شكت تريزور في البداية في أن عناوين البريد الإلكتروني المخترقة تنتمي إلى قائمة المستخدمين الذين اختاروا الاشتراك في الرسائل الإخبارية، والتي تمت استضافتها على مزود خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني الأمريكي ميل تشيمب.

ومن خلال مزيد من التحقيق، أعلنت تريزور:

"أكدت ميل تشيمب أن خدمتهم قد تعرضت للاختراق من قبل جهة داخلية تستهدف شركات العملات المشفرة".

وفي حين تحقق تريزور رسميًا في تحديد العدد الإجمالي لعناوين البريد الإلكتروني المسروقة، يُنصح المستخدمون بعدم النقر فوق الروابط الواردة من مصادر غير رسمية حتى إشعار آخر.