تقرير: إندونيسيا ستفرض ضريبة عملات مشفرة بنسبة ٠,١٪ بدءًا من مايو

تام شمس - الجمعة 1 أبريل 2022 11:55 مساءً - يقال إن الحكومة الإندونيسية تخطط لفرض ضريبة أرباح رأس المال بنسبة ٠,١٪ على استثمارات العملات المشفرة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، أو VAT، على معاملات الأصول الرقمية بدءًا من ١ مايو.

ووفقًا لتقرير رويترز الصادر يوم الجمعة، قال هيستو يوغا ساكساما، المتحدث باسم مكتب الضرائب الإندونيسي، إن البلاد ستفرض "ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة" على الأصول المشفرة "لأنها سلعة كما حددتها وزارة التجارة" و"ليست عملة." لا تزال الحكومة تفكر في كيفية تطبيق مثل هذه الضرائب، لكن التشريع الذي تم تمريره استجابة للجائحة قد وضع الأساس لتحصيل الإيرادات من معاملات العملات المشفرة.

أكدت وكالة تنظيم تداول السلع الآجلة في إندونيسيا، والمعروفة أيضًا باسم بابيبتي، تقريرًا مفاده أنه في فبراير ٢٠٢٢، وصلت معاملات العملات المشفرة في البلاد إلى ٨٣,٨ تريليون روبية - أي حوالي ٥,٨ مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد حاملي العملات المشفرة بأكثر من ١١٪، من ١١,٢ مليونًا في عام ٢٠٢١ إلى ١٢,٤ مليونًا.

أفاد كوينتيليغراف أن مسؤولي الحكومة الإندونيسية قد فكروا في فرض ضريبة على المعاملات المشفرة عدة مرات، على الرغم من أنها بدأت في تحذير مواطنيها من استخدام الأصول الرقمية للمدفوعات في وقت مبكر من عام ٢٠١٤. اعترفت بابيبتي بأكثر من ٢٠٠ عملة مشفرة كسلع، والتي يمكن تداولها بشكل قانوني، وذلك في ديسمبر ٢٠٢٠ وقامت بوصف ١٣ بورصة على أنها أعمال عملات مشفرة مرخصة في فبراير ٢٠٢١.

في حين تستعد حكومة إندونيسيا لإنشاء إطار قانوني للعملات المشفرة، يبدو أن الثقافة عامل في التبني السائد. في نوفمبر، قال المجلس الوطني للعلماء، وهو مجموعة تتألف من علماء مسلمين - ما يقرب من ٨٧٪ من سكان إندونيسيا مسلمون - إن العملات المشفرة كأداة للمعاملات محظور بموجب قوانينه الدينية. وعلى الرغم من أن قرارات المجلس يمكن أن تكون مصدرًا "للإلهام التشريعي"، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا في إندونيسيا.