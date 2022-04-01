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تام شمس - الجمعة 1 أبريل 2022 11:55 مساءً - منذ ساعة
على الرغم من التخفيف الكبير، لم يتحرك سعر سهم RIOT كثيرًا في وقت كتابة المقالة
في وثيقة تم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الخميس، أعلنت شركة تعدين بيتكوين (BTC) "ريوت بلوكتشين" أنها ستبيع ما يصل إلى ٥٠٠ مليون دولار من الأسهم العادية لتمويل النفقات العامة للشركة، مثل رأس المال العامل وسداد التزامات الشركة والنفقات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ والاستثمار في المشاريع الحالية والمستقبلية.
بعد العرض، سيكون لدى الشركة أكثر من ١٣٩ مليون وحدة من الأسهم العادية القائمة، مما يمنحها سقفًا سوقيًا يقارب ٣ مليارات دولار بأسعار الجمعة. الشركة مخولة بإصدار ١٧٠ مليون وحدة من الأسهم العادية إجمالًا.
حاليًا، تدير ريوت بلوكتشين أسطولًا من أجهزة أنتمينر المصنعة بواسطة بيتماين تكنولوجيز. تتوقع الشركة أن ينمو إنتاجها من أجهزة تعدين بيتكوين إلى أكثر من ٨٠٠٠٠ بحلول الربع الرابع من عام ٢٠٢٢. وتتوقع شركة ريوت بلوكتشين أن قوتها التعدينية ستنمو إلى حوالي ٧,٧ إكساهاش في الثانية بحلول ذلك الوقت، وهو ما يمثل نظريًا ٣,٨٪ من إجمالي معدل الهاش لشبكة بيتكوين. تتركز منصات التعدين الخاصة بها في منشأة وينستون التابعة للشركة في روكديل، تكساس، ربما بسبب تكاليف الكهرباء غير المكلفة في الولاية.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة ريوت بلوكتشين، التي تعمل في تعدين بيتكوين، تقدّم نشرة إصدار لبيع أسهم بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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