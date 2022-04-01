٢ مليون بيتكوين فقط متبقية: بيتكوين تصل إلى ١٩ مليون عملة تم تعدينها

تام شمس - الجمعة 1 أبريل 2022 09:55 مساءً - تم تعدين عملة بيتكوين رقم ١٩ (BTC) يوم الجمعة، وهي مناسبة تاريخية للعملة الرقمية الأولى. تسعة عشر مليون بيتكوين قيد التداول الآن، مع وجود ٢ مليون بيتكوين فقط لم يتم سكها (أو تعدينها) حتى عام ٢١٤٠ تقريبًا.

في الكتلة ٧٣٠٠٠٢، التي تم تعدينها بواسطة إس بي آي كريبتو، دخلت ١٩ مليون عملة بيتكوين في التداول. كسبت إس بي آي كريبتو ٦,٣٢ عملات بيتكوين، أي ما يقرب من ٢٩٣٠٠٠ دولار مقابل رسوم المعاملات ومكافأة الكتلة.

إنها مناسبة بالغة الأهمية، وقد سارع مجتمع بيتكوين للاحتفال بهذا الحدث الهام.

حيث صرح كجيتيل هوف بيترسون من كريبتو فولت، وهو الرئيس التنفيذي لواحد من أكثر شركات تعدين بيتكوين الصديقة للبيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة في العالم، لكوينتيليغراف: "إن لدينا فقط مليوني بيتكوين - أقل من ١٠٪ من الإجمالي - متبقية للتعدين." وتابع قائلًا:

"قد يبدو هذا وكأنه رقم صغير للوهلة الأولى، لكنني أعتقد أن أفضل أيام التعدين لا تزال أمامنا."

كما صرح بيرت دي غروت، مؤسس شركة تعدين بيتكوين، بيتكوين بلويم، لكوينتيليغراف بأنه " تم تعدين ١٩ مليون عملة بيتكوين اليوم وهو ما يمثل لحظة تاريخية". وخلص إلى أن ذلك "يجعلنا ندرك مرة أخرى مدى أهمية العمل لساتوشي ناكاموتو"، مازحًا قائلًا "نتمنى لو أرسلنا الزهور لإظهار امتناننا."

ووفقًا لفلاد كوستيا، مؤسس بيتكوين تيكوفر، "لم يتبق سوى ٢ مليون بيتكوين لتعدينها في السنوات الـ ١١٨ القادمة!" على مدى السنوات الـ ١٣ الماضية منذ ظهور بيتكوين، اكتشف القائمين بالتعدين ١٩ مليون بيتكوين؛ ومن المتوقع أن يتم تعدين آخر عملة بيتكوين في عام ٢١٤٠.

تم تعدين ١٨٥٠٠٠٠٠ مليون بيتكوين في سبتمبر ٢٠٢٠، حيث يبلغ معدل الإصدار الحالي ٦,٢٥ عملات بيتكوين لكل كتلة. ومن المقرر أن يكون التنصيف التالي، حيث يتم خفض معدل الإصدار إلى النصف، في عام ٢٠٢٤.

معدل إصدار بيتكوين وتنصيف مكافأة الكتلة. المصدر: بيتكوين فول

بالنسبة لمجتمع بيتكوين، فإن الـ ١٩ مليون عملة بيتكوين التي تم تعدينها تسلط الضوء على ندرة بيتكوين. ووفقًا لرئيس الإستراتيجية في مؤسسة حقوق الإنسان، أليكس غلادستين، فإن الندرة أكثر وضوحًا، بالنظر إلى الوقت الذي بدأ فيه العالم في طريقه إلى اعتماد بيتكوين:

حتى الآن، السلفادور هي الدولة القومية الوحيدة التي تتبنى عملة بيتكوين كعملة قانونية، وتصدر الآن سندات "فولكانو بوندز" المدعومة من بيتكوين لجمع الأموال. ومع ذلك، أظهرت العديد من البلدان الأخرى بما في ذلك البرازيل علامات واعدة لاعتماد بيتكوين في عام ٢٠٢١.

مع بقاء أقل من ١٠٪ من بيتكوين ليتم تعدينها، فإن مشتري بيتكوين الأكثر عدوانية - مثل لونا فاونديشن غارد من دو كوون - يواجهون معركة شاقة إذا كانوا يريدون الاستمرار في تكديس العملات.