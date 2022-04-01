تعدين بيتكوين يجد دعمًا جديدًا من وزارة المالية الروسية

تام شمس - الجمعة 1 أبريل 2022 11:48 صباحاً - مع استمرار روسيا في العمل على لوائح جديدة لصناعة العملات الرقمية، أعربت وزارة المالية الروسية عن دعمها الجديد لتعدين بيتكوين (BTC).

وقد حث أليكسي ياكوفليف، مدير إدارة السياسة المالية بالوزارة، على روسيا أن تشجع تطوير تعدين العملات المشفرة على المستوى الصناعي في البلاد.

حيث قال ياكوفليف، حسبما ذكرت النشرة المحلية برايم يوم الخميس، إنه لا جدوى من حظر تعدين بيتكوين من قِبل الأفراد أو في المنزل. وناقش المشرعون الروس فئتي تعدين العملات المشفرة في مائدة مستديرة حديثة تسمى "لائحة التعدين في روسيا: مع وضد".

ووفقًا لياكوفليف، توصل المسؤولون الروس إلى توافق في الآراء بشأن الإطار التنظيمي لشركات تعدين العملات المشفرة منذ فترة طويلة، ودعم عملهم ومطالبتهم بدفع الضرائب.

وقال ياكوفليف إنه لا يزال هناك بعض الخلاف بشأن القائمين بالتعدين الأفراد. وأضاف أن وزارة المالية ليست لديها رغبة في منع مثل هذه العمليات، قائلًا:

"نحن نعتقد أنه من الضروري التركيز على تطوير التعدين الصناعي، ولكن ربما لا يكون من المنطقي حظر التعدين المنزلي".

وتابع ياكوفليف القول إن المشرعين يواصلون العمل على مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة الروسي، ويخططون لتعظيم الكفاءة الاقتصادية وتقليل المخاطر المحتملة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك ضمان سلامة الطاقة.

حسبما ورد سابقًا، لن تواجه بعض الشركات الكبرى المرتبطة بالتعدين في روسيا أي مشكلة في تشغيل عملياتها في حال بدأت الحكومة حملة على العملات المشفرة. ومن غير المحتمل أن تتأثر بيت ريفر، وهي أكبر شركة لخدمات الاستضافة في تعدين العملات المشفرة في روسيا، بمثل هذه الإجراءات، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة.