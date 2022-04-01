سيركل تختار بي إن واي ميلون كخدمة حفظ لاحتياطيات USDC

يوم الخميس، أعلنت الشركة وراء العملة المستقرة يو إس دي كوين (USDC)، سيركل، أنها قد اختارت المؤسسة المالية "بي إن واي ميلون" كوصي على احتياطياتها من USDC. تأسس بنك بي إن واي ميلون في عام ١٧٨٤، وهو أحد أقدم البنوك في أمريكا ويمتلك أكثر من ٤٦,٧ تريليون دولار من الأصول تحت الوصاية أو الإدارة في جميع أنحاء العالم. وهو يعمل بمثابة نقطة اتصال واحدة للعملاء الذين يتطلعون إلى إدارة استثماراتهم. من خلال الشراكة الجديدة، قالت بي إن واي ميلون إنها ستستكشف أيضًا إمكانية استخدام النقد الرقمي لأغراض التسوية. حيث أدلى رومان ريغلمان، الرئيس التنفيذي لخدمة الأصول ورئيس الخدمات الرقمية في بي إن واي ميلون، بالملاحظات التالية:

"نحن في مرحلة من تطور صناعتنا حيث تقدم رقمنة الأصول فرصًا جديدة ومثيرة لمجموعة واسعة من المشاركين في السوق. وبصفتنا جهة حفظ لاحتياطيات USDC، فإن دورنا يدعم السوق الأوسع ويجلب القيمة للعملاء، على دورنا في تقاطع الثقة والابتكار".

وفي الوقت نفسه، أضاف جيريمي ألاير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيركل، قائلًا:

"بينما نستمر في رؤية النمو الهائل في USDC، فإن فرصة العمل مع بي إن واي ميلون هي إحدى الطرق التي نبني بها الجسور بين الخدمات المالية التقليدية وأسواق الأصول الرقمية الناشئة دون التضحية بالثقة."

USDC هي إحدى العملات الرقمية المرتبطة بالدولار الأسرع نموًا على مستوى العالم حيث يتم تداول أكثر من ٥٢ مليار دولار أمريكي اعتبارًا من مارس ٢٠٢٢. وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، فقد بلغ إجمالي المعروض من العملات المستقرة ١٨٠ مليار دولار في الشهر الماضي.