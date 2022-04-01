يناقش المحللون الخطوة التالية لبيتكوين بعد إعادة اختبار مستوى ٤٥,٥ ألف دولار اليوم

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تام شمس - الجمعة 1 أبريل 2022 02:41 صباحاً - قد تكون الدعوات المبهجة لعودة السوق الصاعدة مبكرة بعض الشيء خاصة بعد فشل المضاربين على ارتفاع سعر بيتكوين (BTC) في دفع السعر فوق مستوى ٤٦٠٠٠ دولار يوم ٣١ مارس. حتى مع التراجع الحالي، لا يزال المحللون يتوقعون إعادة اختبار مستوى دعم أقل عند مستوى ٤٥٠٠٠ دولار.
تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن محاولة اليوم لدفع سعر بيتكوين أعلى من ٤٧٥٠٠ دولار قد تم رفضها من قبل المضاربين على الانخفاض مما أدى إلى انخفاض العملة المشفرة إلى ٤٥٥٠٠ دولار.
إليكم نظرة على ما يقوله العديد من المحللين في السوق حول تراجع أسعار بيتكوين وإذا ما كان يجب على المتداولين الاستعداد لمزيد من الخسائر أو الاستعداد لتحرك آخر لأعلى.
هذا مجرد تصحيح قصير المدى
لم ينخدع جميع المتداولين بسبب تحرك بيتكوين يوم الخميس للأسفل، بما في ذلك محلل السوق ومستخدم تويتر الذي يحمل الاسم المستعار "IncomeSharks"، والذي نشر المخطط البياني التالي قبل انخفاض السعر مشيرًا إلى أن "٤ ساعات يبدو أنها تريد التصحيح قليلًا."
حيث قال IncomeSharks،
"هذا ليس من وجهة نظري الهبوطية، أنا فقط ألاحظ ٣ أسباب تجعل التصحيح البسيط أمرًا منطقيًا. الاتجاه الفائق يسير بشكل ثابت، ومن المحتمل أن نعيد اختبار هذا الاختراق، ويمكننا الارتداد عند خط الاتجاه. والوقت مناسب لي لجني الأرباح".
بيتكوين تبحث عن دعم يتراوح بين ٤٢٠٠٠ دولار و ٤٥٠٠٠ دولار
تمت مناقشة مستويات الدعم المتاحة التالية التي يجب مراقبتها من قبل محلل السوق والاقتصادي كاليب فرانزين، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي يوضح المتوسطات المتحركة الأسية على مدى ٢١ يومًا و ٥٥ يومًا و ٢٠٠ يوم (EMA) لبيتكوين قائلًا، " في بعض الأحيان يكون من المفيد استبعاد كل الضوضاء وإزالة تحليل هيكل السعر وإلقاء نظرة على المتوسطات المتحركة الأسية".
حيث قال فرانزين،
"إن كلها مستويات دعم محتملة لبيتكوين، مما يمنحنا نطاقًا يتراوح بين ٤٢٠٠٠ دولار - ٤٥٠٠٠ دولار."
فترة ضرورية من التوحيد الجانبي
قدم المحلل ومستخدم تويتر الذي يحمل الاسم المستعار "BTCFuel" نظرة عامة أكثر على ما سيأتي بعد ذلك بالنسبة إلى بيتكوين، حيث نشر المخطط البياني التالي الذي يقارن حركة سعر بيتكوين في عام ٢٠١٢ بحركته الحالية واقترح أنه "بعد أن ارتفع بنسبة ٢٨٪ في الماضي" أسبوعين وكسر مقاومة رئيسية، يجب أن يكون بعض التوحيد الجانبي مفيدًا لعملة بيتكوين".
حيث قال BTCFuel،
"في الأشهر المقبلة، أعتقد أن عملات بيتكوين ستتحرك ببطء وثبات كما حدث في عام ٢٠١٢. لكن العملات البديلة ستفشل."
يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢,٠٨٧ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤١,٦٪.
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