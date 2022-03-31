شيب شيفت داو تُطلق مزاد توكنات غير قابلة للإتلاف لدعم الفنانات

تام شمس - الخميس 31 مارس 2022 08:48 مساءً - أطلقت منصة العملات المشفرة غير الحفظية، شيب شيفت داو مزادًا جديدًا للتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) لدعم الفنانات في مجالات التوكنات غير القابلة للإتلاف وبلوكتشين - وهي شريحة من السكان لا تزال غير ممثَلة بشكلٍ كافٍ في الاقتصاد الرقمي سريع النمو.

سيعقد مزاد "Block ٤٩٥٥٥٩— كريبتو كيتيز وغريت هيربول إن ذا تيوبز"، وهي سلسلة تعاونية فريدة من نوعها من التوكنات غير القابلة للإتلاف أنشأتها الفنانة لونا هوك ومديرة شيب شيفت داو "غراي ماشين" في الفترة من ٤ إلى ١١ أبريل. تم سك سلسلة التوكنات غير القابلة للإتلاف على شبكة إيثريوم الرئيسية وستتضمن فنًا رقميًا مخصصًا مستوحى من الحيوانات وينقل تاريخ سوق العملات المشفرة من خلال حيوانات مختلفة.

وقد وافق أعضاء شيب شيفت داو على سلسلة التوكنات غير القابلة للإتلاف المكونة من ١٠ قطع من لونا هوك في أكتوبر ٢٠٢١. وقد تم عرض المجموعة لأول مرة في مؤتمر إيث دنفر في فبراير.

ووفقًا لغراي ماشين، سيكون مزاد التوكنات غير القابلة للإتلاف هو الأول من سلسلة سيتم إطلاقها في "الأسابيع والأشهر المقبلة".

عينة من مجموعة التوكنات غير القابلة للإتلاف الفنية الخاصة بلونا هوك.

تخطط شيب شيفت داو للمساهمة بنسبة ١٠٪ من عائدات التوكنات غير القابلة للإتلاف إلى صندوق Women of Crypto Art، وهي مجموعة مجتمعية تدعم النساء في مجال الفن الرقمي. سيتم تقديم المساهمات عبر غيفيث Giveth، وهي منصة تمويل خيرية تركز على العملات المشفرة.

بالإضافة إلى تعزيز مكانة المرأة في مجال بلوكتشين، قالت شيب شيفت داو إن المزاد سيدعم أيضًا احتياجات المنظمة المستقلة اللامركزية مع استمرار نموها.