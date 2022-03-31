بيتكوين تنخفض فجأة إلى ٤٦ ألف دولار حيث يتركز الاهتمام على فجوات العقود الآجلة الكبيرة في بورصة شيكاغو التجارية

تام شمس - الخميس 31 مارس 2022 08:48 مساءً - بدأت بيتكوين (BTC) في إظهار علامات جديدة على التصحيح الوشيك يوم ٣١ مارس حيث بدأت حركة سعر بيتكوين في تخفيض فجوة العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية في نهاية الأسبوع الماضي.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

فجوات العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية تقدم أهدافًا

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار ارتفع بشكل مفاجئ بمقدار ١٠٠٠ دولار في دقائق على بيتستامب بعد افتتاح وول ستريت يوم الخميس.

وقد تم تداول الزوج في نطاق متأرجح بعد فشله في الاستقرار عند ٤٨٠٠٠ دولار كدعم في وقت سابق من الأسبوع، وسط توقعات لإعادة اختبار المستويات الأدنى كخطوة ضرورية بعد مكاسب كبيرة.

في وقت كتابة هذه المقالة، كانت عملة بيتكوين تدور حول ٤٦٧٠٠ دولار، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ليلة ٢٧ مارس.

أظهرت نظرة على المخطط البياني للعقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية أن أداء السعر على المدى القصير يمكن أن يكون له هدف هبوطي في شكل "فجوة" متبقية من نهاية الأسبوع الماضي.

أنهت العقود الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية تداولها عند حوالي ٤٤٦٥٠ دولارًا يوم الجمعة الماضي، فقط لتفتح يوم الاثنين عند ٤٦٧٢٥ دولارًا.يمكن أن يتم "سد" "الفجوة" الناتجة بناءً على سابقة تاريخية، مما يعني أن بيتكوين ستكون في حالة تراجع إضافي بمقدار ٢٠٠٠ دولار.

مخطط شمعة يوم واحد لعقود بيتكوين الآجلة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية. المصدر: تريدينغ فيو

ومع ذلك، أشار حساب تويتر الشهير @CivEkonom إلى أن الفجوة السابقة "الخفية" من العام الماضي بين ٥٢٠٠٠ دولار و٥٤٠٠٠ دولار ظلت مفتوحة أيضًا.

وعلق قائلًا: "يتم سد الثغرات دائمًا في عقود بيتكوين الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية".

كل شيء يسير حسب الخطة

في غضون ذلك، سقطت إعادة الاختبار في خطة اللعب قصيرة المدى لبعض المتداولين المشهورين.

ففي تحديث اليوم، قال Anbessa إنه يفضل أيضًا العودة إلى النطاق المتوسط عند ​​٤٤٠٠٠ دولار، في حين أن التحرك الأعمق فقط من شأنه أن يتحدى منظوره الصعودي حتى الآن.

في غضون ذلك، استمرت معنويات العملات المشفرة في التكيف، حيث وصل مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة إلى منطقة "الجشع" لأول مرة في عام ٢٠٢٢.

مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة. المصدر: Alternative.me

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