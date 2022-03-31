انطلاق "ميتافيرس" زليقا' يدفع سعر ZIL ٣٥٠٪ خلال خمسة أيام فقط - فهل ننتظر عملية البيع؟

تام شمس - الخميس 31 مارس 2022 05:42 مساءً - تواصل زليقا (ZIL) مسيرتها الأسرع من الصوت هذا الأسبوع بعد تقارير تفيد بأنها ستطلق رسميًا ما يسمى بمنصة ميتافيرس كخدمة (MaaS) في أبريل.

صعد ZIL ما يقرب من ٢٥٪ في يوم واحد إلى ٠,٢٢ دولار للتوكن بحلول ٣٠ مارس، وهو أفضل مستوى له منذ ١٣ مايو ٢٠٢١.

وجاءت حركته القوية كجزء من الانتعاش الصعودي الذي بدأ في ٢٦ مارس عندما كان تداوله منخفضًا عند ٠,٠٤٧ دولار. نتيجة لذلك، تجاوز صافي مكاسبه في الأيام الستة الماضية ٣٥٠٪.

مخطط السعر اليومي لزوج ZIL مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

الخوف من تفويت فرصة الميتافيرس

بدأ المتداولون في التدفق إلى سوق زليقا في اليوم التالي لإعلانها إطلاق ميتابوليس، وهي منصة ميتافيرس كخدمة قائمة على إنفيديا أومنيفيرس، خلال حدث VIP قادم يوم ٢ أبريل في ميامي.

اجتذب مفهوم الميتافيرس والشركات التي تحاول بنائه تمويلًا يقارب ٣ مليارات دولار في عام ٢٠٢١ مقارنة بـ ٢,٣٣ مليار دولار في العام السابق له، وذلك وفقًا لشركة استخبارات البيانات ديلروم.

الاستثمارات في شركات الميتافيرس الناشئة خلال السنوات الأخيرة. المصدر: ديلروم

والجدير بالذكر أن مطوري الميتافيرس قاموا ببناء كل شيء من الأحداث الافتراضية إلى استضافة عروض الأزياء إلى الأسواق الشاملة التي تبيع السلع المادية في العالم الحقيقي بالإضافة إلى الأسواق الرقمية المصحوبة بالتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs). في نوفمبر ٢٠٢١، غيرت الشركة الأم لفيسبوك اسمها أيضًا إلى ميتا بلاتفورمز إنك لإظهار تركيزها الجديد على التطبيقات في عالم افتراضي.

شاركت زليقا خططها للاستفادة من القطاع المزدهر عبر ميتتابوليس، وكشفت أنها قد "جمعت ٢ مليون دولار من عائدات ما قبل الإطلاق من خط خدمة العملاء"، بما في ذلك أغورا، وهي منصة فنية رقمية ستستضيف حدثًا افتراضيًا لتوزيع الجوائز على ميتافيرس زليقا.

يبدو أن ZIL، التي تعمل كتوكن فائدة داخل نظام زليقا البيئي لتنفيذ العقود الذكية وتغطية رسوم المعاملات، تستفيد من ضجة الميتافيرس. ومع ذلك، من منظور تقني، ارتفعت العملة كثيرًا وبسرعة كبيرة جدًا للحفاظ على أرباحها بالقرب من الارتفاعات المحلية.

هل سيتم بيع ZIL في المستقبل؟

أصبحت زليقا أحد الأصول "في منطقة ذروة الشراء" على كل من المخططات البيانية اليومية والأسبوعية، وفقًا لقراءات مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق عتبة ٧٠، اعتبارًا من ٣١ مارس.

مخطط السعر الأسبوعي لزوج ZIL مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

شهدت توكنات ZIL عمليات بيع عند اقترابها من مستوى المقاومة المؤقت عند ٠,٢٣٥ دولار، وهو أيضًا خط فيبوناتشي ١,٠ من المخطط البياني لتصحيح فيبوناتشي - المرسوم من ٠,٢٣٥ دولار للأرجحة المرتفعة إلى ٠,٠٣٧ دولار.

على هذا النحو، انخفض زوج ZIL مقابل الدولار بأكثر من ١٢٪ ليختبر خط فيبوناتشي ٠,٧٨٦ بالقرب من ٠,١٩٣ دولار كدعم مؤقت ويتطلع إلى مزيد من الزخم الهبوطي مع مؤشر القوة النسبية لا يزال فوق ٧٠.

في هذه الأثناء، يبدو أن ZIL كان يتداول داخل مثلث متماثل عملاق منذ أغسطس ٢٠٢٠، وأكده على الأقل قمتان مرتفعتان على الأقل على خط الاتجاه الهابط العلوي وقيعان متفاعلان على خط الاتجاه الصاعد السفلي.

المخطط البياني الأسبوعي لسعر زوج ZIL مقابل الدولار يتميز بمثلث متماثل. المصدر: تريدينغ فيو

في ٣١ مارس، أعاد توكن زليقا اختبار خط الاتجاه العلوي للمثلث (حوالي ٠,١٩ دولار) لحركة تراجع محتملة نحو خط الاتجاه السفلي (أقل من ٠,٠٨ دولار). يمثل هذا انخفاضًا في الأسعار بنسبة ٥٥٪ على الأقل في الجلسات الأسبوعية القادمة إذا توقف النمط كما هو متوقع.

على العكس من ذلك، فإن الاختراق الحاسم فوق ملتقى المقاومة، بما في ذلك خط الاتجاه العلوي للمثلث ومستويين فيبوناتشي، قد يجعل سعر ZIL يتجه نحو ٠,٣٥ دولار بعد ذلك، بالتزامن مع خط فيبوناتشي ١,٦١٨.

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