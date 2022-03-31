أداة تتبع الاستثمارات "دلتا" توسّع عروض ويب ٣ الخاصة بها باستخدام مستكشف التوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - الخميس 31 مارس 2022 05:42 مساءً - دلتا، وهو تطبيق لتتبع الاستثمار يسمح للمستخدمين بمراقبة محافظ الأسهم والعملات المشفرة الخاصة بهم، يدخل الآن عالم التوكنات غير القابلة للإتلاف من خلال خدمات مستكشف التوكنات غير القابلة للإتلاف الخاصة بها.

سيسمح متعقب التوكنات غير القابلة للإتلاف الذي تم الإعلان عنه حديثًا للمستخدمين بتتبع مجموعات التوكنات غير القابلة للإتلاف الخاصة بهم إلى جانب أسهمهم ومقتنياتهم من العملات المشفرة. مع التحديث الجديد، سيتمكن مستخدمو دلتا من ربط محفظة ويب ٣ الخاصة بهم بحساب تتبع الأموال الأصلي الخاص بهم.

ستبدأ خدمات تعقب التوكنات غير القابلة للإتلاف بمحافظ إيثريوم فقط، ومع ذلك، أكدت الشركة نطاق دعم المحفظة متعددة السلاسل بحلول نهاية عام ٢٠٢٢. لن تسمح خدمات تعقب التوكنات غير القابلة للإتلاف وخدمات المستكشف للمستخدمين فقط بتتبع مجموعة التوكنات غير القابلة للإتلاف الخاصة بهم ولكن أيضًا استكشاف ١٨ مليون مجموعات التوكنات غير القابلة للإتلاف في جميع أنحاء العالم.

حيث قال نيكولاس فان هورد، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا لكوينتيليغراف:

"هدفنا هو المساعدة في جعل حياة مستخدمينا أسهل من خلال تزويدهم بنظرة عامة كاملة عن استثماراتهم. نحن نعمل على دمج المزيد من فئات الأصول في التطبيق وسنشارك المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب. نحن بالتأكيد متحمسون جدًا للفرص التي تقدمها ويب ٣".

انضمت الشركة إلى القائمة المتزايدة من الشركات التقليدية السائدة للمشاركة في التوكنات غير القابلة للإتلاف، ومع ذلك، على عكس العديد من الشركات الأخرى التي اختارت إما إطلاق سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف أو إطلاق مجموعة التوكنات غير القابلة للإتلاف، وجدت دلتا طريقة للبقاء وفية لسوقها المتخصص.