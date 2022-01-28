ما هو اللايت كوين LTC ؟

واحدة من أولى الانقسامات لعملة البيتكوين الأساسيهي اللاي كوين. والتي جاءت لتحل أهم عوائق البتكوين سرعة المعالجة وقابلية التوسع. تأسست من قبل موظف شركة جوجل السابق Charles Leeوالذي عمل أيضاً في Coinbase وهي تعتبر من أكبر منصات التداول في العالم.

ما هي اللايت كوين LTC ؟

عملة لا مركزية قائمة على تكنولوجيا البتكوين. أنشئت عام 2011. تستخدم لشراء الخدمات مثل تطوير المواقع أو المنتجات مثل الملابس. وبالطبع توفر وسيلة سهلة وأمنه للتجار لاستقبال الأموال, نظراً لعدم وجود رسوم لإستلام الدفعات. تُسجل كل التحويلات على شبكة البلوك تشين, بالتالي يمكن التحقق منها.

أهم ما يميز اللايت كوين عن البتكوين هو أنها تعمل نفس وظائف البتكوين ولكن بمعدل أسرع وقيمة أقل. تأكيد البتكوين يستغرق في العادة عشر دقائق ولكن قد تصل في حالات إلى يوم كامل, أما اللايت كوين فيستغرق 2.5 دقيقة, أي بمعدل 1 مقابل 4. سعر التحويلات المقتطع يعتبر أقل في حالة اللايت كوين, لذلك ينصح عند التحويل أو الشراء بالايت كوين في المعاملات الصغيرة نظراً لقلة التكلفة مقارنة بالتكوين.

في الأخير يبدو أن بتكوين تقوم بعمل جميل بانتشارها بين الناس وتوسعها أكثر فأكثر, حيث أزداد نشاطها في السنتين الأخيرة. وفي حال فشلت بتكوين بمعالجة أهم قضاياها فيما يخص قابليتها للتوسع واستخدامها للمدفوعات بشكل رئيسي, فإننا ممتنون لوجود الايت كوين وهي على أتم الاستعداد للقيام بدورها.

المصدر : وكالات أنباء