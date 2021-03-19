شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز المقاومة – تحليل - 19-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية قوية يوم أمس ليخترق مستوى 0.9256، حيث اقترب من مستوى 0.9318، لكنه ارتد هبوطاً ليشير إلى استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على التداولات اللحظية، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بانتظار كسر 0.9256 لتعزيز فرص التوجه نحو 0.9180 كهدف سلبي أول.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 0.9290 ثم 0.9318 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9200 والمقاومة 0.9320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط