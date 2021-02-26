شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكسر الدعم – تحليل - 26-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الفضة ضغط سلبي يوم أمس ليكسر مستوى 27.50 ويغلق الشمعة اليومية دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي متوقع خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو زيارة مناطق 26.50 ثم 25.50 كمحطات سلبية رئيسية.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 27.55 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر للتعافي من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.50 والمقاومة 27.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط