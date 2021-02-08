شكرا لقرائتكم خبر ضبط 505 مخالفات ضريبية في 7 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل نحو 3.3 آلاف زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، تم خلالها ضبط 500 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعات عدة، من ضمنها: البيع بالتجزئة والتجارة العامة والسيارات، إذ تنوعت المخالفات المضبوطة بين تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، بالإضافة إلى وجود خطأ في الرقم الضريبي على الفاتورة.

وأوضحت الهيئة بأن جزءا كبيرا من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها حول عدد من المخالفات الضريبية في المحلات التجارية، حيث ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 212 بلاغا في الفترة نفسها.

وبينت هيئة الزكاة والدخل أن الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدة استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

متابعة تطبيق الضريبة:

الفترة: 7 أيام

3,388 زيارة تفتيشية

505 مخالفات

212 بلاغا