شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض متأثراً بتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة نتيجة إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة والعزوف عن أصول المخاطرة.



وكانت الأسواق قد تابعت عن كثب ما أعلنه الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بشأن خطته المقترحة التي تشمل ضخ 1.9 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.



يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه دول العالم السيطرة على تفشي فيروس كورونا خاص مع ظهور سلالات جديدة من المرض تتسم بكونها شديدة الانتشار.



هذا، وقد كشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز مليوني حالة على مستوى العالم كما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس التاجي حاجز 93 مليون حالة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7859، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7916 في حين سجل أقل سعر عند 0.7834.