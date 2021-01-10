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الرقابة المالية تقرر إيقاف 6 أكواد عن الشراء بالبورصة 3 شهور

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بإيقاف 6 أكواد من التعامل (شراءً) على الأوراق المالية، اعتباراَ من تاريخ صدور القرار، وذلك لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار:

 

الكود الموحد: 1646276

الكود الموحد: 2241295

الكود الموحد: 2251886

الكود الموحد: 2383087

الكود الموحد: 1744216

الكود الموحد: 1726641

ويُحظر على شركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أي أمر شراء صادر من العملاء سالفي البيان خلال تلك الفترة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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